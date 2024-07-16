川普轉頭躲過槍擊死劫　全因這一張「非法移民」圖表

梅蘭妮亞去哪兒？川普現身共和黨大會嗨翻全場　妻子、幼子仍神隱

▲在歷經槍擊事件後，美國前總統川普15日現身威斯康辛州的共和黨全國代表大會，但他的妻子梅蘭妮亞卻依舊神隱。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲在歷經槍擊事件後，美國前總統川普15日現身威斯康辛州的共和黨全國代表大會，但他的妻子梅蘭妮亞卻依舊神隱。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

美國前總統川普（Donald Trump ），當地時間15日現身於威斯康辛州舉辦的共和黨全國代表大會，也是自上週末他差點被暗殺以來，首次公開露面。川普一進場便受到英雄式的歡迎，右耳包紗布的他精神看上去相當不錯，不過有眼尖的外媒發現，即便是在川普獲得2024年總統候選資格黨提名、甚至是劫後餘生的重要場合，他的妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）依然神隱。

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根據《紐約郵報》報導，78歲的川普當地時間週一與2個兒子小唐納德（Donald Trump Jr.）、艾瑞克（Eric Trump）、次女蒂芬妮（Tiffany Trump）齊聚共和黨大會，接受在場群眾的熱情歡呼，但在這樣重要的場合，身為前第一夫人、也有可能是下一任美國第一夫人的梅蘭妮亞，卻依然保持失蹤狀態。

報導指出，除了梅蘭妮亞，他們的兒子巴倫（Barron Trump）也沒有出席。此外，自川普於上屆大選連任失敗、退出白宮後，就一直避免捲入政治紛爭的川普長女伊凡卡（Ivanka Trump）也不見人影。

在川普已過週末遭遇槍手襲擊、險些命喪黃泉後隔天，梅蘭妮亞曾罕見透過聲明表示，自己當下意識到，母子倆的生活很可能會因為這次槍擊而發生毀滅性的變化，但很感謝勇敢的特勤和執法人員，冒著生命危險保護她的丈夫。

已傳出無意再當「全職第一夫人」

不久前曾有外媒踢爆，川普若真的重返白宮，梅蘭妮亞將不會全職擔任第一夫人，甚至不會跟川普一起住在白宮裡，對梅蘭妮亞而言，養育兒子巴隆似乎才是首要任務，所以在育兒的事上都盡量親力親為。今年秋天，18歲的巴倫就要在紐約就讀大學，梅蘭妮亞打算每個月甚至每週，都在紐約度過一部分時間以陪伴兒子，其餘時間則往返於佛州的海湖莊園（Mar-a-Lago）。

在川普的前一個總統任期，梅蘭妮亞就晚了5個月才與巴隆一起搬進白宮，以便他可以在紐約市無間斷完成學年。

分析認為，雖然梅蘭妮亞此舉將打破白宮多年來的傳統，但對於這位特立獨行、模特兒出身的前第一夫人來說，會做這種決定其實並不讓人意外，在川普還是前任總統時，梅蘭妮亞就不太喜歡處於政治鎂光燈之下，就連川普卸任後、官司纏身，她也幾乎不出席相關法庭聽證會。高度重視私生活與政治生活分離的她，與川普近20年的婚姻，更像是一種「非傳統、高度獨立」的合作關係。

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