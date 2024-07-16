梅蘭妮亞去哪兒？川普現身共和黨大會嗨翻全場　妻子、幼子仍神隱

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報導指出，除了梅蘭妮亞，他們的兒子巴倫（Barron Trump）也沒有出席。此外，自川普於上屆大選連任失敗、退出白宮後，就一直避免捲入政治紛爭的川普長女伊凡卡（Ivanka Trump）也不見人影。
在川普已過週末遭遇槍手襲擊、險些命喪黃泉後隔天，梅蘭妮亞曾罕見透過聲明表示，自己當下意識到，母子倆的生活很可能會因為這次槍擊而發生毀滅性的變化，但很感謝勇敢的特勤和執法人員，冒著生命危險保護她的丈夫。
已傳出無意再當「全職第一夫人」
不久前曾有外媒踢爆，川普若真的重返白宮，梅蘭妮亞將不會全職擔任第一夫人，甚至不會跟川普一起住在白宮裡，對梅蘭妮亞而言，養育兒子巴隆似乎才是首要任務，所以在育兒的事上都盡量親力親為。今年秋天，18歲的巴倫就要在紐約就讀大學，梅蘭妮亞打算每個月甚至每週，都在紐約度過一部分時間以陪伴兒子，其餘時間則往返於佛州的海湖莊園（Mar-a-Lago）。
在川普的前一個總統任期，梅蘭妮亞就晚了5個月才與巴隆一起搬進白宮，以便他可以在紐約市無間斷完成學年。
分析認為，雖然梅蘭妮亞此舉將打破白宮多年來的傳統，但對於這位特立獨行、模特兒出身的前第一夫人來說，會做這種決定其實並不讓人意外，在川普還是前任總統時，梅蘭妮亞就不太喜歡處於政治鎂光燈之下，就連川普卸任後、官司纏身，她也幾乎不出席相關法庭聽證會。高度重視私生活與政治生活分離的她，與川普近20年的婚姻，更像是一種「非傳統、高度獨立」的合作關係。