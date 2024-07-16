鄭文燦落馬後下一位是誰？他點名「長公主」：2026恐白忙一場
前桃園市長鄭文燦因涉貪，目前被羈押禁見，而國民黨立委謝龍介先前曾預言，總統賴清德上任後，第一個出事的就是鄭文燦，至於下一個被揮刀的是誰，引起外界熱議，「長公主」蘇貞昌女兒蘇巧慧就是其中一位被點名的人選。對此，國民黨立委葉元之表示，2026新北市長選舉，賴清德很可能會直接指派林右昌，長公主最終恐怕會是白忙一場。
記者王德蓉／綜合報導
新北市黨部主委蘇巧慧與民進黨秘書長林右昌是目前2026新北市長選舉，民進黨內呼聲最高的人選。對此，葉元之15日在節目《57爆新聞》指出，蘇貞昌在當行政院長5、6年期間，很嚴格控管人事，除了所謂銀行公股行庫董事長和總經理都要他自己的人，就連有些部會的科長或行政院裡面的基層官員，也都是蘇貞昌親自指派。雖然蘇貞昌現在已退出政壇，不過女兒蘇巧慧還在，「蘇貞昌過去所放的這些人情，全部都會回到蘇巧慧身上！所以如果賴清德認為不能讓英系持續坐大的話，那蘇系何嘗不是？」
葉元之認為，此次2026縣市長選舉，民進黨一定會比照以前，沒有初選，而是由黨主席直接指定，並推測新北市長人選，賴清德會直接指派林右昌。葉元之說，「正國會老早就跟賴清德輸誠了，林右昌現在跑得很勤，很早以前就聽說連板橋里長聚會他都去，現在又在新北市成立了一些土地公協會之類，看得出來就是在布局新北市，這些若沒有黨主席授意，他敢明目張膽跑到一個縣市去經營嗎？」儘管蘇巧慧也一樣跑得很勤，但「長公主」最終恐怕會是白忙一場。