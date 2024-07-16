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7月至今「最熱城市」出爐了！台南沒拿冠軍　第一名飆37度成日常

▲2024年7月至今（15）日，最熱的城市就是「台北」，人工測站單日平均最高溫來到35.6度。（圖／記者陳明安攝）
▲2024年7月至今（15）日，最熱的城市就是「台北」，人工測站單日平均最高溫來到35.6度。（圖／記者陳明安攝）

記者張志浩／綜合報導

「台灣今年特別熱」是許多民眾對今年夏天的直覺想法，從6月下旬開始，各縣市就頻頻出現極端高溫，日前有數據統計，「全台灣最熱的城市是台南，每年有高達186天溫度超過30度」，而2024年7月至今（15）日，最熱的城市是哪呢？正確答案是「台北」，7月1日至7月15日，人工測站單日平均最高溫來到35.6度，自動測站單日超過37度更成為台北人的日常

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今年7月台北熱翻　氣象署分析4大原因

中央氣象署統計較具參考性的各縣市人工測站，2024年7月1日至7月15日，全台「單日最高溫」平均數值中，台北站35.6度成為龍頭，甚至比台南、高雄等南台灣城市還要熱，預報員黃恩鴻指出，台灣高溫主要是「太平洋高壓籠罩」、「風向」影響，而大台北地區的「盆地地形」，讓風過山後的沉降效應加強、配合「熱島效應」的悶熱，氣溫不斷攀升。

▲（圖／記者張志浩攝）
▲大台北的盆地地形，高壓籠罩、熱島效應，都提供極端高溫形成的條件。（圖／記者張志浩攝）
黃恩鴻表示，上述統計主要是以「人工測站」為主，自動測站由於環境因素，氣溫往往更加極端，例如新北三峽，除了大氣條件影響，測站設立在水泥地上也讓氣溫數值飆高，近期頻頻出現38度或39度以上的高溫；而台南和高雄的人工測站靠近海邊，也可能是氣溫相較於台北較低的原因，不過整體來說，「全台都非常炎熱」

近期氣溫上升很快，常常中午不到就測出極端高溫，前中央氣象局局長鄭明典也在臉書發文指出，「日本的猛暑日是以35度為標準，早期台灣的高溫日數也以35度為基準，後來發現，夏季幾乎天天都超過35度，只好把高溫標準往上調」，可見「夏天越來越熱」已經是長期趨勢。

▲（圖／記者張志浩攝）
▲酷熱的高溫、越來越暖的夏天是全球暖化的產物，在未來會是人類相當棘手的問題。（圖／記者張志浩攝）
夏天越來越熱是長期趨勢　極端高溫成人類一大考驗

氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興提及，台灣過去在梅雨季結束後，隨之而來的就是夏季型悶熱高溫的天氣，不過近年「梅雨季越來越晚開始、提早結束、夏天提早到來」的趨勢越來越明顯，這些都是地球暖化對氣候的影響，難以在短期改變，尤其影響都市的「熱島效應」，「如何更有效替都市散熱，是世界都市化歷程中，絕對不可忽視的考量。」

氣象署預報中心主任陳怡良則補充，今年6月就開始出現的連續高溫，主要都是受到太平洋高壓增強影響，加上「偏南風」的環境帶來暖濕空氣，因此感受上特別悶熱，而「梅雨季縮短、夏天變長、溫度越來越熱」等議題，在短期的年與年之間都會有震盪，不會有穩定的趨勢，不過在長期統計上，一年之中「暖的天數」增加明顯，高溫在未來會是越來越棘手的問題。

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