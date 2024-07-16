盼不到白蝦承諾！中國還狂賣機車 宏都拉斯對亞洲貿易逆差擴大
宏都拉斯在2023年與台灣斷交，轉往與中國建交，原先預期能獲得龐大的白蝦市場卻未實現，對台灣的白蝦出口量也大幅減少，使得當地的白蝦產業面臨挑戰。宏都拉斯遲遲未獲得中國承諾的好處，不僅如此，中國還大量向宏國出口機車、空調、水泥等產品，導致宏國今年前5月對亞洲貿易逆差增加2.106億美元（約台幣68.6億）。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據HRN報導，宏都拉斯中央銀行（BCH）發布最新報告顯示，2024年前5月的出口總額為48.247億美元，進口額為81.157億美元，貿易逆差達到32.91億美元，比起去年同期增加了4.619億美元。這主要是因為傳統產品出口減少和進口增加所致。
北美地區國家仍是宏都拉斯的主要貿易夥伴，宏國對其出口額佔全部的58.5%，相當於28.201億美元；進口額則達到33.186億美元，佔總額的40.9%。其次則是中美洲地區國家。
據BCH數據，宏都拉斯與亞洲國家的貿易逆差增加了2.106億美元，主要是因為中國進口增加所致，特別是摩托車、空調和水泥進口增加。此外同時，對台灣的出口減少，主要是蝦子和糖。
宏都拉斯主要出口的產品包括咖啡、香蕉、石油、豆類、瓜類和西瓜、蝦子和糖。先前宏都拉斯國家水產養殖協會（Andah）公布數據顯示，2024年上半年，白蝦出口量減少約832萬磅，下降21.42%，養殖業者坦言，台灣影響最大，甚至對外匯收入有巨大影響。