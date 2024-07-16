坐雲霄飛車！台股上沖下洗312點　終場上漲117點、日K結束連2黑

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台股上沖下洗312點，關鍵就在台積電，今日開在平盤價1040元，盤中瞬間急拉25元，來到1065元，最高甚至來到1070元，蓄勢挑戰前高1080元，並且拉抬大盤200多點，不過午盤獲利了結賣壓出現，終場漲勢收斂到15元或1.44%，收在1055元，成功站上5日線，貢獻大盤指數就有117點，剛好等同於今日大盤的漲點；鴻海開盤走勢同樣震盪，不過卻沒有上漲動力，終場下跌3.5元或1.62%，收在213點，拖累大盤指數就有16點；聯發科也同樣無力，雖然盤中有買盤力道，可惜只是曇花一現，終場下跌10元或0.74%，收在1345元。
觀察今日資金比重可以發現，電子資金比重重回6成以上，回到63.5%。今日盤面焦點就在於被動元件族群，受惠手機傳統旺季來臨、PC市況回溫，以及銀價今年以來大漲逾三成，日商村田、TDK等國際大廠醞釀調漲產品報價，鎖定積層式電感、磁珠等產品，漲幅上看兩成，為近年被動元件業罕見大漲價。帶動今日相關個股走高，天二科技、鈞寶亮燈漲停，光頡一度觸及漲停，可惜立刻打開，終場上漲逾9%，大毅上漲逾7%，九豪、信昌電上漲逾6%，日電貿則是上漲逾5%。
此外，台積電的點火也帶動半導體股的漲勢，類股指數上漲逾1%，矽力-KY上漲逾6%，智原上漲逾5%，京元電子、愛普上漲逾2%，矽格、威盛、華泰、晶心科上漲逾1%。
非電族群也有表現，其中續強的營建股表現最亮眼，類股指數大漲1.7%、位居漲幅排行亞軍。今年房市主要迎來兩大資金熱潮，包括境外資金匯回專法，第一批回台的資金，將在下個月解禁，加上，台股前陣子一直在創新高，股漲紅利也將轉進房市。還有，根據591新建案的統計，第二季新建案總銷金額，達到7653億元，打破單季紀錄。進場個案數510筆、戶數3.8萬戶，通通創下新高，而價格部分，新案開價，攀升到59萬元，成交價格每坪衝上55萬元，雙雙比上季大漲，將近10萬元，再再顯示出房市交易的火熱，激勵個股走高，基泰、聯上發、聯上、欣巴巴亮燈漲停，宏普上漲逾6%，永信建、興富發、坤悅上漲逾5%。
不過今日重電族群成為拖後腿的族群，今日類股指數開高後，到了午盤迅速走低，類股指數終場下跌1.3%，是跌最重的族群，中興電、華城、士電、榮星、華榮下跌逾2$，億泰、華電下跌逾1%。