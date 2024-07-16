學童「班班有鮮乳、一週喝2次」9月上路 教育部：未來常態性計畫
農業部規劃今（2024）年9月起推動「班班有鮮乳」，外界關心是否能如期上路，對此，教育部長鄭英耀今（16）日表示，農業部正在辦理共同供應契約，一週喝兩次國產鮮乳，讓國小與附設幼兒園受惠，希望在9月上路，這將是常態性計畫。
記者魏妤庭／台北報導
紐西蘭牛乳明年起進口零關稅，為了降低對台灣酪農衝擊，農業部規劃編列44億元，以4年為期，每瓶鮮乳補助14元，從9月起提供全台國小、附設幼兒園學童，每週喝2次國產鮮乳，預估全國將有2600多所國小與附設幼兒園、共計133.5萬名學童受惠。
不過，因各縣市政府遲遲未收到執行公文，外界擔心是否能如期在9月上路，對此，鄭英耀表示，農業部正在辦理共同供應契約，希望9月上路，讓全台國小與附設幼兒園學童，一週喝2次國產鮮乳。並強調提供成長中幼兒和小學生新鮮安全的鮮奶，有助於他們更健康的發展，這是最基本的原則，也感謝農業部跨部會合作，優先提供新鮮安全鮮奶是原則，也是常態性的計畫。
至於國中是否會比照實施，國教署長彭富源補充說明，農業部正在辦理共同供應契約，將往「9月推動」這目標努力。國中部分，則會等國小實施狀況後，再跟農業部一起評估。