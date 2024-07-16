威爾史密斯《絕地戰警》飆車秀特技！時速210飛上天嚇到馬汀漏尿

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片中一幕飛車追逐的橋段，威爾史密斯更稱之為《絕地戰警》系列中最瘋狂的特技演出，威爾分享拍攝過程：「我們有一場在高架橋上飆車的戲，由我親自駕駛，為了拍出真實感我一度飆到時速210公里，開到橋的頂端時甚至有點飛起來，接著我用一個輪子著地，下坡完全沒減速，在快撞車的最後一刻才驚險剎車，真的超級瘋狂。」馬汀則開玩笑說：「當時坐副駕的我，覺得我非常需要包尿布！」
《貧民百萬富翁》男星新作 戴夫帕托《怒火狂猴》復仇
此外，拳拳到肉、打鬥場面血汗橫飛的復仇動作片《怒火狂猴》也在CATCHPLAY+上架中，這部由《貧民百萬富翁》男星戴夫帕托一手包辦編導演的火爆新作，描述一位無名青年在腐敗的上流世界中，為了被冷血殺害的母親展開一場復仇行動，凶殘生猛的動作戲令人大開眼界，更有「孟買版《捍衛任務》」之稱。
戴夫帕托說：「每當有劇本進來，我總是被邀請演出主角的助手或科技專家，但我知道我的能耐不只是這樣。」他為了拍出這部充滿印度特色的動作片，完全豁了出去，過程中不僅熬過嚴峻疫情，甚至斷了好幾根骨頭：「我像是被這部片詛咒一樣，我真的覺得它會要了我的命，不只是疫情，還有生理跟心理的折磨。但當你對一件事充滿熱情，這是祝福也是苦難，我知道我無論如何都要把它拍出來。」