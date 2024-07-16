被鄭文燦涉貪影響？賴清德民調「掉90萬鐵粉」：民意模式改變中
鄭文燦涉貪遭羈押禁見後，引起譁然。台灣民意基金會今（16）日公布的民調顯示，針對人民對總統賴清德的態度，民調顯示20歲以上台灣人中，5成大致贊同賴清德總統處理國家大事的方式，3成1不贊同，1成沒意見、不知道。這項發現傳達了一個訊息，那就是，賴清德總統蜜月期還沒結束。
記者莊蕙如／台北報導
台灣民意基金會表示，賴清德總統上任50天，6月聲望重挫10個百分點，但在前桃園市長鄭文燦重大涉貪案件爆發後，賴清德在7月民調竟沒出現繼續下滑，反而是逆勢上揚1.7 個百分點。
台灣民意基金會認為，主要原因有5項。第一，對中態度強硬，年輕人有明顯回流跡象、第二，總統蜜月期效應猶存、第三，暗示「非核家園」能源政策可能轉向、第四，鄭文燦涉貪案在7月11日地院更裁，收押禁見，引起社會強烈震撼、第五，卓榮泰內閣施政表現尚稱平穩，過去一個月，內閣施政滿意度有小幅提升，多少有點助益。
台灣民意基金會也指出，過去1個月非常贊同賴清德處理國家大事方式的人減少4.5 個百分點，等於流失近90萬鐵粉，但還算贊同他處理國家大事方式的人增加6.2個百分點。也就是說，賴清德的民意支持規模略增，但支持強度減弱，整體來說「失之東隅，收之桑榆」。