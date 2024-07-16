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胡瓜索賠5200萬破局！傳「白冰冰節目輸康康」合約有解　民視回應

▲胡瓜要求賠償5200萬元酬勞，並要民視5月底必須解決此事，否則律師6月會有動作，雙方卻談判破局，如今有爆料指出，《超級冰冰秀》節目沒有起色，胡瓜和民視有望和解，對此，《Nownews今日新聞》記者取得民視回應。（圖／胡瓜臉書）
▲胡瓜要求賠償5200萬元酬勞，並要民視5月底必須解決此事，否則律師6月會有動作，雙方卻談判破局，如今有爆料指出，《超級冰冰秀》節目沒有起色，胡瓜和民視有望和解，對此，《Nownews今日新聞》記者取得民視回應。（圖／胡瓜臉書）

記者吳昕蓓／台北報導

白冰冰先前轉戰民視週六八點黃金時段主持《超級冰冰秀》，傳出胡瓜因此退出該時段，出現合約雙胞爭議，氣得他撂下狠話，要求賠償5200萬元酬勞，並要民視5月底必須解決此事，否則律師6月會有動作，雙方卻疑似談判破局，如今卻有業內人士爆料，由於《超級冰冰秀》節目沒有起色，胡瓜和民視有望和解，對此，《Nownews今日新聞》記者取得民視回應。

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▲（圖／記者吳翊緁攝）
▲胡瓜和民視的談判疑似破局。（圖／資料照）
根據《三立新聞網》報導，胡瓜要求賠償2024年到2026年這兩年間的5200萬元酬勞，但民視只願意賠償過年後到白冰冰入駐這段3個月期間的600萬損失，價差太大疑似導致談判破局，報導指出，胡瓜6月時透過律師寄存證信函給民視，民視這方面也已經做好上法庭的準備，雙方一觸即發。

然而如今卻傳出消息，《超級冰冰秀》最近兩週的收視都不及對手康康，因此儘管白冰冰簽約一年，但民視目前正在觀察，若是收視都沒有起色很可能會喊卡，找胡瓜回來救火，雙方的合約問題也就能夠迎刃而解，對此，民視副總許念台透露和胡瓜的狀態，「沒有什麼新進展，就持續溝通中。」許念台被問到《超級冰冰秀》收視，僅表示會再做出內容調整。

▲白冰冰（右）「月砸百萬」開錄新節目《超級冰冰秀》，傳與胡瓜爆嫌隙，她笑說兩人關係像是姊弟一樣親。（圖／記者黃雅琪攝影）
▲白冰冰（右）的《超級冰冰秀》傳出成績不及康康的《綜藝一級棒》。（圖／資料照）
另一方面，胡瓜也表示：「合約溝通部分本來就一直在進行中，其它不便多談。」對此，《Nownews今日新聞》記者致電詢問胡瓜老婆兼經紀人丁柔安，對方並沒有回應，而民視方面則表示，《超級冰冰秀》上週成績確實小輸《綜藝一級棒》，至於胡瓜的部分，「目前還在調解階段，由雙方律師持續協商中。」

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