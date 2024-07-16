國光女神情路坎坷！「前夫慣性劈腿」蘇心甯淨身出戶：根本八點檔
國光女神蘇心甯（Lala）從節目《國光幫幫忙》出道，憑著姣好的外貌和火辣的身材，獲得大批粉絲的支持與喜愛，演藝事業越來越順遂，在螢光幕前看似光鮮亮麗的她，其實曾經歷過一段婚姻，離婚後獨自育有一女，目前女兒也已順利從國中畢業。蘇心甯過去曾分享過前夫慣性劈腿，家中孩子哭的時候他還會對嬰兒咆嘯，最後她用盡一切辦法搜集對方偷吃的證據，甚至「淨身出戶」才斷開渣男，無奈自嘲人生宛如「八點檔情節」。
記者洪生儒／綜合報導
蘇心甯過去曾在節目中透露，前夫喜歡偷吃卻始終不承認，某次她看到對方手機跳出訊息「我昨天煮的早餐好吃嗎？」她便嚴厲逼問，對方才鬆口是傳播妹傳的訊息，抓包對方偷吃之後，她氣到當下決定要分手，不料隔天竟意外發現自己懷孕了，當時年僅25歲的她，在跟前男友溝通後，認為小孩是老天要給她的禮物，便決定再給對方一次機會，兩人便結婚並生下孩子。
殊不知，小孩出生之後每天都會哭，老公不但沒有體諒，反而還對嬰兒咆哮：「怎麼那麼吵！」蘇心甯只好自己照顧小孩，每天揹著孩子一起出門去賣春捲、香腸賺錢，後來卻被好友告知老公在外面偷吃，交了一個年僅19歲、20歲的小女友，還騙第三者說他老婆每天吵著要離婚、不給他性生活。
蘇心甯後來決定要私下約護士小三見面對質，對方也向她坦承：「我們脫光衣服在床上，只有蓋棉被聊天。」讓她聽完整個哭笑不得，最後她也努力蒐集老公在外面偷吃的證據，並直接向對方提出離婚。
蘇心甯曾透露，自己直接跟老公攤牌說要離婚，而老公則說他不要孩子，剛好正中她的下懷，因為她原本也是想著「房產、車子、贍養費我都可以不要，我只要孩子」。現在蘇心甯與前夫完全斷聯，和女兒相依為命，並在5月推出新書分享自己的人生故事，她坦言：「並不是為了要引起同情，而是想給予希望。想讓那些正處於人生傷痛中、或是被過去傷痕反覆受折磨的人，一個溫暖的能量。」蘇心甯希望大家都可以愛自己，找到幸福。