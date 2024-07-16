國會改革釋憲案最新民調「半數不信大法官」！林濁水嘆：擔心
國會改革法案立法通過、公布生效後，總統府、民進黨立院黨團等機關聲請暫時處分及釋憲。針對最新民調顯示，有49.7％民眾對大法官的公平性沒信心，前立委林濁水直呼「蠻令人擔心。」
記者莊蕙如／台北報導
《台灣民意基金會》公布民調結果，對於司法院大法官的獨立自主性，15.3%非常有信心，26.8%還算有信心，26.8%不太有信心，22.9%一點也沒信心，4%沒意見，4.3%不知道；另外，針對憲法法庭做出暫時處分，有50.6％民眾表示接受、27％民眾不能接受，若判定違憲，則有48.8％民眾接受、33.3％民眾不能接受。
林濁水今分析表示，若民眾對大法官評價是如此，實在是蠻令人擔心的。
上述民調訪問期間是2024年7月8至10日；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話 70％，手機 30％。有效樣本 1073 人，市話 753 人，手機 320人；抽樣誤差在 95％信心水準下約正負 2.99 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。