新冠肺炎上週104死「65歲以上者占90%」 疾管署：疫情仍處流行期
衛福部疾病管制署今（16）日表示，上週（7/2至7/8）新增新增的987例COVID-19本土確定病例以及併發症，以及104例COVID-19死亡個案，較前一週的99例略升，累積死亡個案當中65歲以上長者占90%。疾管署指出，國內新冠肺炎疫情下降，但處高點且仍在流行時期，平時就要保持基本衛生習慣，若有相關症狀盡快就醫。
記者林則澄／台北報導
疾管署指出，本週（7/9至7/15）新增898例COVID-19本土確定病例以及併發症，較前一週（7/2至7/8）新增的987例而言略微下降，當中65歲以上長者占比79%，另外國內新冠XBB疫苗迄今已累計接種287.6萬人次，接種率達11.7%，其中65歲以上第1劑接種率為21.1%，第2劑接種率為2.2%，但因國內疫情仍處流行期，本土通報確診併發症以及死亡個案當中，是有91%以上沒有接種新冠XBB疫苗。
世界衛生組織（WHO）建議，高風險族群倘經評估抗體保護力已遞減，或滿劑次接種間隔，應該即刻接種XBB疫苗，無須等待新的疫苗，以防重症、死亡風險。疾管署指出，全國尚餘莫德納XBB疫苗約273萬劑、Novavax XBB疫苗約5000劑，呼籲尚未接種疫苗者儘速接種新冠XBB疫苗。
監測資料顯示，最近4週變異株監測當中，本土、境外檢出變異株均的JN.1占比分別是39%、36%；本土、境外的LB.1占比分別是20%、9%；本土、境外的KP.3占比分別是17%、22%；本土、境外的KP.2占比分別是13%及20%；本土、境外的XDV.1占比分別是7%、8%。疾管署指出，最近4週本土LB.1、KP.3占比上升，KP.2占比下降，將會持續監測疫情變化以及變異株流行趨勢。
疾管署提醒，國內新冠疫情下降，但仍處高點流行期，民眾務必保持良好個人衛生習慣，落實勤洗手、出入人多擁擠或空氣不流通場所佩戴口罩，若有生病在家休息、要是出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，可先使用家用快篩試劑，並於就醫期間告知快篩結果以利醫師診斷。