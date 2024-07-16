北市幼兒園狼師案揭弊 反受兒少權法阻礙？衛福部：沒有禁止報導
台北市信義區某私立幼兒園去（2023）年爆出狼師涉嫌性侵多名女童，累計至少20名女童受害。據悉，曾有家長向電視台爆料，但因媒體擔憂涉及兒少權法第69條，要求不得揭露兒少事件身分資訊而集體噤聲。對此，衛福部保護司回應表示，性侵害的加害人資訊未要求不能報導，幼兒園不屬於學校，也沒有不能報導情況。
記者魏妤庭／台北報導
有週刊報導指出，北市私立幼兒園園長之子性侵女童案，累計至少20名女童受害。有立委指出，兒少權法原本是為了保護兒少隱私，避免二次傷害，但近年托嬰中心、幼兒園、校園不當對待事件頻傳，媒體依法不得揭露細節的條文立意良善，但實際狀況卻造成媒體不得揭露加害人資訊，形同變相保護加害人，讓其他人繼續受害。
對此，衛福部保護司表示，兒少權法第69條規定不得報導兒虐、性侵害等負面新聞事件被害人資訊，以及足以識別身分的資訊，指的是被害人的名字、影像、聲音，或是加害者與被害者間的關係。至於會有如此規定，主要是因為有些兒保案件可能與家內亂倫有關，包括加害人為父母、主要照顧者、監護權人等，一旦揭露其姓名，兒少身分就會遭暴露，因此才有相關規定約束媒體報導。
衛福部保護司表示，台北市信義區私立幼兒園此案屬於揭弊型報導，幼兒園名稱也不受兒少權法施行細則規定，也就是說，性侵害案件不無不能報導、也沒有加害者資訊不能報導情況，且幼兒園名稱因為非歸屬校園，也沒有不能報導。因此此案公布園所名稱、班級等資訊，並沒有疑慮，可以放心報導。另也提到兒少權法目前政進入修法研議階段，未來將把規定放進兒權法母法，並刪去學校、班級等文字，修法過程也會持續徵詢各界意見。