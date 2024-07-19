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連歐爸都被征服！這款暢銷泡麵　登韓國人來台必買伴手禮

▲燒到韓國歐爸的泡麵，就是全台第一個有肉塊的泡麵「滿漢大餐」。（圖/品牌提供）
▲燒到韓國歐爸的泡麵，就是全台第一個有肉塊的泡麵「滿漢大餐」。（圖/品牌提供）

生活中心/綜合報導

日前人氣韓團成員，在台舉行個人見面會，表示想要住在粉絲家，引起轟動，還也分享粉絲們不停送來各種小吃、點心和水果，讓他充滿感激，並且意外釣出喜歡韓國辣牛肉湯泡麵的他，這次來台竟也被泡麵燒到，它就是紅到海外的暢銷泡麵「滿漢大餐」。

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這款燒到韓國歐爸的泡麵，就是全台第一個有肉塊的泡麵「滿漢大餐」！過去也曾出現在韓國實境節目中，被韓國綜藝節目選為「全台第一名的泡麵」，還被韓國中華料理名廚強力推薦！另外，根據《網路溫度計DailyView》調查，韓國人最愛來台觀光十大伴手禮，除了經典的在地茶以及鳳梨酥，第一名就是本土「泡麵」！甚至除了日、韓，滿漢大餐還外銷到香港、新加坡、馬來西亞、澳洲、菲律賓等國，對於外國人而言，滿漢大餐已經是難以忘懷的熟悉好滋味。

分析外國人為什麼愛滿漢大餐？該議題在社群平台上引發網友熱烈討論：「據說是韓國泡麵都沒有大塊的肉，所以滿漢大餐這種大塊的肉對他們來說是神級！」、「他們也喜歡帶有辣味的湯。」除了開蓋第一眼就被泡麵中的真實肉塊驚呼到之外，湯頭更是妥妥的道地美味，濃郁中帶有陣陣香氣，喝上一口絕對直接成為滿漢大餐鐵粉，再加上Ｑ彈且扁平的麵身，提供了消費者不同的最意猶未盡的咀嚼感，別說是外國人了，任何人都難敵這美味，絕對是一口接著一口停不下來。

▲滿漢大餐的蔥燒牛肉麵、麻辣鍋牛肉麵、Gold系列，更是佳評如潮，好吃到曾在iTi國際風味絕佳評鑑中摘星。（圖/品牌提供）
▲滿漢大餐的蔥燒牛肉麵、麻辣鍋牛肉麵、Gold系列，更是佳評如潮，好吃到曾在iTi國際風味絕佳評鑑中摘星。（圖/品牌提供）
事實上，滿漢大餐一直以來站穩全台有料速食麵第一品牌，是開創國內豪華速食麵的先鋒，在1983 年搶先推出第一款附有料理包的泡麵，秉持著「美食不該只是有錢人獨享的權利」的信念，希望普羅大眾都能隨時享用美食，也徹底改寫本土泡麵的歷史。而在2022年，滿漢大餐因應消費者愛吃辣的嗜好，推出以經典川菜為靈魂的「Gold系列」，尤其是主打獨特金黃色湯頭的「金牛肉麵」，嚴選有「辣椒王」之稱的海南黃燈籠辣椒，為湯頭帶來酸辣一絕的層次感，再度顛覆大家對牛肉麵的想像。

滿漢大餐不僅穩坐超商大碗麵Top1地位，還是2023年家樂福「牛肉口味泡麵」銷量第一名，陪伴無數人宵夜、晚餐時刻，甚至就連出國都會忍不住要帶上「這一味」。現在品牌也祭出好康活動，今年8月於高雄夢時代B2顧客服務中心，凡外籍旅客辦理退稅服務，就能免費享有滿漢大餐1碗，數量有限換完為止，詳細兌換方式依現場公告為主。

▲滿漢大餐不僅穩坐超商大碗麵Top1地位，還是2023年家樂福「牛肉口味泡麵」銷量第一名。（圖/品牌提供）
▲滿漢大餐不僅穩坐超商大碗麵Top1地位，還是2023年家樂福「牛肉口味泡麵」銷量第一名。（圖/品牌提供）

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