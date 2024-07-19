連歐爸都被征服！這款暢銷泡麵　登韓國人來台必買伴手禮

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分析外國人為什麼愛滿漢大餐？該議題在社群平台上引發網友熱烈討論：「據說是韓國泡麵都沒有大塊的肉，所以滿漢大餐這種大塊的肉對他們來說是神級！」、「他們也喜歡帶有辣味的湯。」除了開蓋第一眼就被泡麵中的真實肉塊驚呼到之外，湯頭更是妥妥的道地美味，濃郁中帶有陣陣香氣，喝上一口絕對直接成為滿漢大餐鐵粉，再加上Ｑ彈且扁平的麵身，提供了消費者不同的最意猶未盡的咀嚼感，別說是外國人了，任何人都難敵這美味，絕對是一口接著一口停不下來。
事實上，滿漢大餐一直以來站穩全台有料速食麵第一品牌，是開創國內豪華速食麵的先鋒，在1983 年搶先推出第一款附有料理包的泡麵，秉持著「美食不該只是有錢人獨享的權利」的信念，希望普羅大眾都能隨時享用美食，也徹底改寫本土泡麵的歷史。而在2022年，滿漢大餐因應消費者愛吃辣的嗜好，推出以經典川菜為靈魂的「Gold系列」，尤其是主打獨特金黃色湯頭的「金牛肉麵」，嚴選有「辣椒王」之稱的海南黃燈籠辣椒，為湯頭帶來酸辣一絕的層次感，再度顛覆大家對牛肉麵的想像。
滿漢大餐不僅穩坐超商大碗麵Top1地位，還是2023年家樂福「牛肉口味泡麵」銷量第一名，陪伴無數人宵夜、晚餐時刻，甚至就連出國都會忍不住要帶上「這一味」。現在品牌也祭出好康活動，今年8月於高雄夢時代B2顧客服務中心，凡外籍旅客辦理退稅服務，就能免費享有滿漢大餐1碗，數量有限換完為止，詳細兌換方式依現場公告為主。
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