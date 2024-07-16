獨家／台八男星性騷連環爆！批評三圍「誇張對話」曝光本人回應了
台八男星張哲豪過去在《多情城市》中飾演反派角色「潘威廉」走紅，12日被爆料性騷醜聞，而他本人當時也出來澄清，沒想到事件並沒有被澆熄，不斷有女星跳出來指證當年曾遭毒手，包括以幫助選角為由，重拍清涼照，或是大膽評論三圍對話，讓許多人吃驚。《NOWnews今日新聞》記者詢問張哲豪，他則表示澄清只會有更多反擊，「默默做自己的事就好。」
記者李欣容／台北報導
張哲豪在12日被女健身教練「芭奈」指控騷擾，芭奈指控張哲豪散播別人的裸露照，還對照片中女子的身材品頭論足，不過張哲豪事後也回擊，芭奈秀出的對話已經是兩年前，而且那些「裸露照」是他的個人作品，只是建議芭奈可以拍這樣的照片，以利進軍演藝圈拿到角色，甚至反控芭奈對他性騷，在聊天過程說，「有些男學員上我的課會勃起。」讓他不堪其擾。
原以為事件就這樣落幕，沒想到Threads上接連爆出受害者，有女主持人跳出來指出，自己可能是最早被性騷的人之一，當時張哲豪曾推薦她拍廣告和舞台劇，排練時也的確受到對方很多幫助，沒想到後來張哲豪開始要求她提供工作相關照片，給她一些大尺度的工作機會，讓她無奈，「感謝大家發聲，讓我也一吐為快。」更希望對方「別再鬧了」。
不僅如此，還有人分享對話截圖，只見張哲豪大膽詢問，「你的三圍很奇怪，你是月亮嗎，會有陰晴圓缺。」針對後續的爆料，張哲豪表示不再多做回應，「默默做自己的事就好，回應澄清只會有更多的反擊，就算我沒有做錯，也會被說成錯的。」