孫安佐募資70萬預告去烏克蘭打仗 開嗆網友「躺在血泊就是命」
狄鶯、孫鵬的愛子孫安佐話題不斷，他（16）日在IG開直播，透露自己將和經紀人討論開一個網站籌錢，若有70萬就要去烏克蘭打仗，目的是想要平息戰爭，有網友擔心他的安全，他直接開嗆：「我當砲灰？你要確定？躺在血泊就是命，如果我回來你就要當我奴隸，搞得我在泰國沒經歷過生死關頭一樣。」
記者林奕如／綜合報導
孫安佐對於槍械等有興趣，平常也會和愛好者聚會，他在IG透露準備去烏克蘭，「我會開一個網站，到時候大家都可以匯錢。」他也說，自己被網友攻擊為何不從軍，聽完之後很有想法，想要去組隊幹大事，準備去烏克蘭8個月實戰，因此開始募資。
至於爸媽孫鵬、狄鶯知道這個想法嗎？他說沒跟爸媽提起，但當計畫確定後就會告知他們。他自認一定會活著回來，「我膽子很大，但是我不笨我很聰明，膽大加聰明又有戰鬥知識，我覺得我很好。」他想要證明自己的能力。
孫安佐先前和前經紀人帶著火槍現身信義區，被依「槍砲彈藥刀械管制條例」移送台北地檢署，最後以30萬元交保，現在染了一頭金髮，換了新造型。孫安佐曾解釋，會如此沉迷槍械武器，是從3歲開始受到電影、動漫影響，現在自己正在研發鋼鐵人背心，卻被認為是危險份子，他無奈表示，自己不可能去攻擊民眾，「我研究這些東西，是為了幫助人。」