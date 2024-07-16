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民調小上揚　卓榮泰曝被總統要求「暴起」：50幾天像半世紀一樣長

▲行政院長卓榮泰（左二）今天出席亞洲台灣商會理監事聯席會議閉幕典禮。見證新舊會長交接。（圖／記者顏幸如攝，2024.07.16）
▲行政院長卓榮泰（左二）今天出席亞洲台灣商會理監事聯席會議閉幕典禮。見證新舊會長交接。（圖／記者顏幸如攝，2024.07.16）

記者顏幸如／台中報導

台灣民意基金會今天公布最新民調，四成六民眾滿意卓榮泰內閣整體施政表現，相較上個月增加2.4個百分點。行政院長卓榮泰今天在台中參加台商活動，致詞時透露被總統賴清德要求，整個內閣團隊必須在極短時間內「暴起」，不禁感慨上任50幾天以來，「日子過得好慢喔！好像經歷半個世紀一樣」，引起會場一陣大笑。

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根據台灣民意基金會民調顯示，民意對新內閣施政表現，8.5%非常滿意、37%還算滿意、19.4%不太滿意，10.7% 非常不滿意，14.7%沒意見，9.7％不知道，也就是四成六滿意、三成不滿意、一成五沒意見。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，滿意比不滿意度多15.4個百分點，顯示卓內閣上台50天，獲得多數民意肯定，尚稱舒適地運作中。

卓榮泰今（16）日上午到台中，出席亞洲台灣商會理監事聯席會議閉幕典禮，該會議已連續5年在台中市舉辦。卓榮泰雖未對民調發表看法，但一上台就說，「剛剛聽許玉林會長說一年好快喔！我怎麼覺得這50幾天好慢喔？」引起全場台商大笑。

卓榮泰接著說，這50幾天像經歷半個世紀一樣，從行政院到立法院到各地跑，並透露總統賴清德交給他的任務，就是「整個內閣團隊在迅速時間內要暴起」，上任之初有很多內部人事要熟悉、兩院關係要處理，接著面對總質詢，現在這些將告一段落，在總統指示下，下一階段是整個行政團隊走進每一縣市，站在第一線發現問題、解決問題，替人民真正的解決工作。

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