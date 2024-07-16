本土M痘單週增5例！皆為北部青壯年男「冒皮疹、膿疱」

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疾管署指出，依據WHO及各國監測資料，今年全球疫情持續，鄰近國家/地區以中國、香港、越南、泰國及澳洲等國疫情較明顯，其中澳洲近期病例數快速增加，須密切觀察發展趨勢，另日本、韓國、新加坡及印尼等則僅報告零星病例。
疾管署呼籲，M痘的潛伏期可長達21天，部分個案在症狀出現前1至4天即可傳播M痘予他人，所以接種疫苗為目前最有效的預防方式。符合M痘疫苗接種條件的民眾，包括：近1年有風險性行為者(例如：多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等)；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者等，應儘速完成2劑疫苗接種。
疾管署也提醒，接種第1劑M痘疫苗14天後，對疾病的保護力僅有約4成至8成，而完成接種2劑疫苗後，則可高達9成保護力。疾管署統計，截至7月14日已有80,150人接種M痘疫苗，其中已完成2劑疫苗接種者為52,505人，仍有約27,645人僅接種第一劑疫苗。
疾管署強調，國際上M痘疫情持續，國際旅遊頻繁，暑假假期、七夕情人節將至，社交活動頻率大增，提醒民眾如有前往國內外之風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，同時請留意自己或他人症狀。
疾管署指出，如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大(如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處)等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。