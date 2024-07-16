梁云菲情路不順！不雅片遭外流怒：只是試車 2個男人都是短命戀
藝人梁云菲擁有甜美外型和火辣身材，憑節目《國光幫幫忙》出道的她有「國光女神」的封號。沒想到人紅是非多，去年4月被爆出爆私密影片外流，身心飽受煎熬，事後上節目坦然聊及此事：「那時候我跟他都單身，我們就是在『試車』，我覺得理論上跟道德上沒有錯。」此外，她的感情路也不順，與金剛、圈外攝影師的戀情皆維持不到2年，最終以分手收場。
記者許芷芸／綜合報導
梁云菲去年4月被爆出私密片外流，她也認了就是影片主角，後來上節目聊及此事，表示已經是5、6年前的事，且當時和影片男主角都是單身，兩人只是在「試車」，但卻被傳成她介入別人婚姻，讓她相當傻眼。而她的前男友金剛也跳出來否認是主角，發布動態一連寫下3個：「不是我！」澄清此事與自己無關。
梁云菲對於感情向來都是直球對決，敢愛敢衝的她，情史相當豐富，除了藝人金剛外，還有小她幾歲的鮮肉攝影師。她表示與對方（攝影師）原本是朋友，因一起登山後互有好感，進而發展成情侶關係，不過可惜這段戀情不到半年就告吹，她也很快走出情傷並強調：「提分手的人不一定是錯的那個人。」
而近年來梁云菲鮮少公開現身，有通告才會上台北。至於感情方面，梁云菲也鬆口，表示與現任男友、同時也是潛水教練小銨穩定交往中。