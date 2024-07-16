8旬熟女「暈車」金援助大馬歌手　「這群人」攔阻

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烏日派出所警員接獲轄內超商通報，店員稱婦人要購買臺幣1萬元的Apple Store點數卡，見婦人年紀，不是買遊戲點數的客群，詢問購買用途又支支吾吾，疑似遭詐。
經了解，鄭婦在臉書認識大馬歌手「黃0德」主動加她好友，對方熱情的噓寒問暖，抱怨身為名歌星，生活不自由，想帶女兒來臺與她像一家人同住，還直呼「年齡不是問題」，這一席話讓鄭婦聽了大受感動，難抵對方溫情攻勢，動了幫助他們父女的念頭。
員警檢視聊天記錄，確認是典型「愛情詐騙」，員警向鄭婦分析藝人怎麼可能會在網路上隨便與粉絲借錢而毀掉自己的名聲，並分享網路新聞案例，鄭婦雖然內心感到受挫，但仍感激員警和店員守護住她的血汗錢。
中市烏日警分局表示，偶像明星的魅力吸引眾人目光，詐騙集團藉由網路的發達、真假難辨的特性，常冒充明星光環伺機行騙。提醒民眾，網路世界虛虛實實真假難辨，對於未曾蒙面、認識不深的網友，一定要保持戒心，在無法確認對方真實身分前，千萬要提高警覺，尤其牽涉錢的事情更要小心謹慎，以免被騙。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。