咖啡店謝絕挺藍白客人！營業3年完美5星破功 老闆霸氣這樣說
位於台南的「山米咖啡所」，為推廣精品咖啡，希望讓每一位喜歡咖啡的人，都可以更輕鬆、更沒有壓力的品飲到每一個產區的精品咖啡，決定店裡大部分的咖啡品項都不收費，而日前有感藍白立委國會擴權亂象，宣布「暫時不收2024年總統大選時投票給國眾兩黨的人」，消息曝光後，在昨日收到第一個1星評價，營業3年多來Google完美5星評論破功，卻也讓不少擁有相同理念的網友湧入幫5星補血，所長山姆則表示，1星是藍白支持者刻在身上的戰徽，「越多只會越強大。」
記者陳威叡／台北報導
位於台南的山米咖啡所，所長山姆希望開店目標成為「沒有收費」的精品咖啡店，理念是讓大家可以不用在乎價錢，來品嚐一杯精品咖啡。當初創業時，就想讓每一位喜歡咖啡的人，都可以更輕鬆、更沒有壓力的品飲到每一個產區的精品咖啡，決定店裡大部分的咖啡品項都不收費。
山姆前天在社群平台更新「關於山米咖啡所的10件事」，除店內需知外，新增第11條「由於國民黨、民眾黨立法委員在國會無法無天的擴權亂象，本店暫時不收2024年總統大選時投票給國眾兩黨的人」，言論一出也讓營業3年多來Google完美5星評論破功。
對此山姆表示，在宣布不收投給藍白客人後，終於迎來咖啡所第一顆1星，打趣稱要用黑白郎君的語氣說，「來吧來吧來吧！不收白藍兩黨的客人，就是我的快樂啦。」更強調1星是藍白支持者刻在身上的戰徽，越多只會越強大。
不少網友支持山姆理念，紛紛前往Google評論補血，將擇日造訪「喝爆」，更透過認購咖啡豆，以行動力挺老闆推廣咖啡文化。