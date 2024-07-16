陳天仁爆「秘戀歌手劈腿2男」！經紀人證實道歉：絕無單方付出
近日一名男網友「K先生」在Dcard上發文分享自己被交往一年多的女友劈腿分手的事情，因為他在標題明確寫出「關於我被女藝人劈腿的那件事」，依照文章裡的關鍵線索拼湊出劈腿的女主角身份疑似就是「女星陳天仁」，而網友也指出被劈腿的苦主則是嘻哈歌手Spark皇毅。針對苦主爆料劈腿一事，《NOWnews今日新聞》記者詢問陳天仁，她也透過經紀人證實並發聲回應，掀起熱議。
記者洪生儒、李欣容／綜合報導
網友K先生在Dcard以「關於我被女藝人劈腿的那件事」為題發文，透露自己跟女方在去年5月透過朋友介紹認識，女方是一名通告藝人，大他6歲、離過婚、有一個小孩，兩人逐漸發展成為男女朋友關係，不過在今年3月時，女方從美國回到台灣後整個人都變了，他才得知原來女方在夜店認識其他男生，還跟另一個劈腿對象展開新戀情，最後兩人在6月決定分手。
因為K先生在文章裡面提到許多關鍵線索，像是「我比她小6歲」、「女藝人」、「離過婚、有小孩」、「潛水」等，大票網友們發揮了肉搜能力，發現K先生文章裡面提到的女主角就是女星陳天仁。而陳天仁先前才被週刊爆料與小6歲饒舌歌手Spark皇毅相戀，沒想到戀情曝光之後，陳天仁卻透過經紀人回應「只是好朋友」。不過網友們實際翻看兩人的IG貼文，發現陳天仁曾在去年5月赴韓旅遊，而且10月也曾到皇毅就讀的史丹佛大學參觀，並到NBA勇士隊看球賽，與K先生在文章中所提到的內容相符。
針對疑似是Spark皇毅的K先生指控陳天仁劈腿一事，《NOWnews今日新聞》記者也向陳天仁求證，她則透過經紀人回應表示：「兩人交往實際發生的事只有當事人最清楚，交往時期也絕無單方付出，真是抱歉因私事佔用社會資源，謝謝大家的關心。」