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吳宗憲想在大巨蛋開唱！砲轟北市府「頭腦有問題」：什麼鳥規定

▲吳宗憲（左）替陳曉東記者會站台，透露之後想在大巨蛋辦演唱會，接著突然開轟北市府「頭腦有問題」。（圖／記者朱永強攝影）
▲吳宗憲（左）替陳曉東記者會站台，透露之後想在大巨蛋辦演唱會，接著突然開轟北市府「頭腦有問題」。（圖／記者朱永強攝影）

記者朱祖儀／台北報導

陳曉東出道30年終於準備攻上台北小巨蛋，今（16）日舉辦記者會，還找來綜藝天王吳宗憲助陣。記者會上，吳宗憲被問到之後是否還會站上小巨蛋開唱，沒想到他表示未來不會再唱小巨蛋，要唱就要站上大巨蛋，接著更直接對市政府開炮，「什麼鳥規定，害我們不能開演唱會」，還說之後要加入棒球隊，先假裝打棒球再直接開唱，讓場面一度失控。

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吳宗憲今日擔任陳曉東記者會的嘉賓，一出場就對主持人小奕開玩笑，說「黃子佼出事了才換你」，接著更模仿美國總統候選人川普中槍時的照片，說要呈現普立茲獎的照片，萬梗齊發。接著他送上自家的麥克風給陳曉東，當作攻蛋賀禮，陳曉東回送水晶酒杯，他則笑說「可以換成菸灰缸嗎？我不喝酒，但是我會抽雪茄」，讓記者會現場氣氛頓時變得相當歡樂。

▲吳宗憲替陳曉東記者會站台，突然失控轟大巨蛋，還罵「市政府腦袋有問題」。（圖／記者朱永強攝影）
▲吳宗憲（左）一上台馬上送自家麥克風給陳曉東（右），接著提到自己之後想攻大巨蛋。（圖／記者朱永強攝影）
提到陳曉東出道30年，終於要攻上台北小巨蛋，吳宗憲被問到是否將來也有意再登上小巨蛋開唱？他則表示自己接下來想站上大巨蛋，接著失控開噴，「這什麼鳥規定，市政府腦袋有問題，跟人家簽了合約，結果那邊不能開演唱會」，接著他還說要加入棒球隊，「開場假裝再打棒球，然後音樂一下我就開始唱歌，直接辦演唱會」，更飆罵「官商勾結，害我們沒辦法開演唱會」，最後才匆匆下台。

事實上，大巨蛋到底能不能辦演唱會，紛爭已久，先前天王周杰倫也說，自己8月已經空下來，正等著大巨蛋的檔期。對此，台北市議會上月26日已通過建議案，要北市府再次行文內政部確認是否適用「建築技術規則127條」，確認大巨蛋能否舉辦演唱會。對此，台北市政府隔天發函詢問內政部，內政部當晚先透過新聞稿回應，由北市府依權責自行決定，接著回函指出，大巨蛋辦演唱會等臨時性活動，均不適用「建築技術規則127條」規定。北市體育局長王泓翔表示，接下來只要等遠雄完成防火逃生避難審查驗證，主辦單位向遠雄申請舉辦非體育賽事，將驗證資料及活動計畫書送到市府，審查通過後就可舉辦演唱會。

▲統一7-ELEVEn獅在大巨蛋的第2場主場賽事，吸引共XXXXX名觀眾進場，連續2天寫下隊史紀錄。（圖／記者林之越攝）
▲大巨蛋到底能不能辦演唱會紛爭已久，目前剩下最後一哩路，只等遠雄完成防火逃生避難審查驗證。（圖／資料照）

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