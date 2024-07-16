吳宗憲想在大巨蛋開唱！砲轟北市府「頭腦有問題」：什麼鳥規定
陳曉東出道30年終於準備攻上台北小巨蛋，今（16）日舉辦記者會，還找來綜藝天王吳宗憲助陣。記者會上，吳宗憲被問到之後是否還會站上小巨蛋開唱，沒想到他表示未來不會再唱小巨蛋，要唱就要站上大巨蛋，接著更直接對市政府開炮，「什麼鳥規定，害我們不能開演唱會」，還說之後要加入棒球隊，先假裝打棒球再直接開唱，讓場面一度失控。
記者朱祖儀／台北報導
吳宗憲今日擔任陳曉東記者會的嘉賓，一出場就對主持人小奕開玩笑，說「黃子佼出事了才換你」，接著更模仿美國總統候選人川普中槍時的照片，說要呈現普立茲獎的照片，萬梗齊發。接著他送上自家的麥克風給陳曉東，當作攻蛋賀禮，陳曉東回送水晶酒杯，他則笑說「可以換成菸灰缸嗎？我不喝酒，但是我會抽雪茄」，讓記者會現場氣氛頓時變得相當歡樂。
提到陳曉東出道30年，終於要攻上台北小巨蛋，吳宗憲被問到是否將來也有意再登上小巨蛋開唱？他則表示自己接下來想站上大巨蛋，接著失控開噴，「這什麼鳥規定，市政府腦袋有問題，跟人家簽了合約，結果那邊不能開演唱會」，接著他還說要加入棒球隊，「開場假裝再打棒球，然後音樂一下我就開始唱歌，直接辦演唱會」，更飆罵「官商勾結，害我們沒辦法開演唱會」，最後才匆匆下台。
事實上，大巨蛋到底能不能辦演唱會，紛爭已久，先前天王周杰倫也說，自己8月已經空下來，正等著大巨蛋的檔期。對此，台北市議會上月26日已通過建議案，要北市府再次行文內政部確認是否適用「建築技術規則127條」，確認大巨蛋能否舉辦演唱會。對此，台北市政府隔天發函詢問內政部，內政部當晚先透過新聞稿回應，由北市府依權責自行決定，接著回函指出，大巨蛋辦演唱會等臨時性活動，均不適用「建築技術規則127條」規定。北市體育局長王泓翔表示，接下來只要等遠雄完成防火逃生避難審查驗證，主辦單位向遠雄申請舉辦非體育賽事，將驗證資料及活動計畫書送到市府，審查通過後就可舉辦演唱會。