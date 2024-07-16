現行法成「狼師保護傘」？黃健豪提台版梅根法案：適度揭露

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黃建豪說，事後許多家長紛紛反映，現行做法名義上是保護未成年人，實際上卻是讓加害者躲到兒少的保護傘下，反而讓更多未成年人受害，要求應該適度公開，讓家長們得以提早因應，避開危險狼師。
黃健豪提到，現行兒童及少年福利與權益保障法與性侵害犯罪防治法都有保護被害人規定，限制廣播、 電視、網際網路等媒體不得報導或記載其姓名或其他足以識別身份之資訊，媒體固然不會記載被害人姓名，但加害人的資訊經常被認為屬「其他足以識別身份之資訊」，媒體擔憂受罰，往往將加害人一併匿名處理，導致潛在的被害人忽略危險性，仍持續製造與加害人接觸機會。
黃健豪表示，這次修訂兒童及少年福利與權益保障法，適度放寬媒體公開的限制，讓媒體免因報導相關案件而受罰。性侵害犯罪防治法亦有類似規定，這次修法也一併適度放寬。
黃健豪強調，這次在性侵害犯罪防治法增加了性侵害再犯風險評估分級制度，要求行政機關應依照不同的再犯風險，制定性侵害犯罪加害人資訊公開的程度，例如再犯風險最高者，應該要在社區公告其照片、姓名等身份資訊，保障社區安全。
黃健豪表示，他是立法院性平委員會的委員，也有一個2歲女兒，因此對於兒少權益、性侵害防治等議題相當重視，每個爸爸都希望自己的家人、兒女不會受狼爪侵害。