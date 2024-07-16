水族館舉行企鵝婚禮！席開8桌「新人臉超尬」 賓客台下猛吃海鮮
中國遼寧大連水族館「聖亞海洋世界」，近日替館內企鵝舉行一場特殊的婚禮儀式，只見企鵝新郎、新娘各自穿著傳統中式婚服，站在舞台上看著賓客們享用喜宴，羨慕又尷尬的可愛模樣，讓不少網友笑翻直呼「儀式感爆棚！」
記者賴禹妡／綜合報導
綜合陸媒報導，位於遼寧大連的水族館「聖亞海洋世界」，7月3日舉行一場盛大的企鵝婚禮，影片中可見，這對新人企鵝被穿上傳統中式婚服，站在舞台上接受同伴們的祝福，背後還有大大的「囍」字，一旁則有「新婚快樂」、「百年好合」、「永結同心」等祝賀語。
不只如此，館方還設置喜宴請客，席開8桌全是海鮮大餐，讓台下滿滿企鵝賓客盡情享用餐點，飼育員則在一旁加碼狂灑新鮮魚肉，現場企鵝全興奮低頭狂吃。不過，兩位新人卻只能站在舞台上，眼睜睜看著賓客大快朵頤，似乎有些尷尬及不解，煞有其事的婚禮畫面讓網友全笑翻。
眾人紛紛留言「結婚只有新人吃不到飯，真實」、「儀式感爆棚」、「企鵝可能都比現代人愛辦婚禮」、「親友團就是來吃飯的」。據悉，這並非「聖亞海洋世界」第一次舉辦動物婚禮，另一對企鵝新人則是在7月4日共結連理。
而「聖亞海洋世界」發言人張女士則表示，這兩隻企鵝確實是彼此伴侶，企鵝為一夫一妻制的動物，在20、30年的壽命裡，都只會對伴侶展現忠誠。未來館方也會持續關心這對新婚企鵝的家庭生活，預計今年12月至明年1月將迎來大量企鵝寶寶。