鳳山車站環狀道交通打結 市府多項安置配套盼牴觸戶搬遷
高雄市鳳山火車站「空中鳳城」大樓本（7）月即將完工，因車站南側的環狀道路曹謹路遲未能闢建打通，成為周邊交通流暢的瓶頸，嚴重影響車站周邊交通、居民與旅客權益，地方民意要求市府儘速改善。為打通道路並妥善照顧未拆遷戶權益，高市地政局規劃多項安置配套照顧措施，包括合理建築物拆遷補償費、配回臨路建地、重建安置期間2年租金補貼、協助搬家與未拆遷戶在安居無虞下異地重建，希望目前僅剩的一戶牴觸戶能基於公眾利益配合搬遷。
記者蔡佳宏／高雄報導
高市府地政局表示，鳳山車站周邊85期市地重劃區內私有地，原住戶約100餘戶，為配合重劃工程施工均已完成拆遷補償搬遷或配地建屋完成，僅剩一戶未配合拆遷，致道路無法貫通，難以形成完整的環狀交通系統，導致地下停車場進入動線不便。由於鳳山火車站是高雄市重要的交通樞紐，每日進出站旅客數以萬計，但原規劃臨時接送區恰位於未打通之曹謹路上，故目前公車停靠區及計程車招呼站皆位於曹公路上，造成爭道情形及停車亂象，上下班時段更是險象環生，嚴重影響搭車旅客安全。
地政局指出，重劃區道路僅餘1戶未搬遷，市府努力溝通6年無果，該住戶提告市府地上物拆遷、都市計畫與市地重劃不合法的訴訟，也都經法院判決住戶敗訴定讞；至於土地分配市府也依法院判決重新分配，住戶異議業經內政部裁決同意維持市府查處結果，市府在拆遷及補償上完全依法有據。
地政局說明，依據《平均地權條例》第62-1條及《市地重劃實施辦法》第38條規定，妨礙重劃工程施工必需辦理拆遷補償，另為改善鳳山車站出入交通及民眾生命財產安全，同時照顧拆遷戶的權益，地政局也多次拜訪溝通，釋出多項安置配套照顧措施，包括依據查估當時（2017年）《高雄市舉辦公共工程拆遷補償及救濟自治條例》辦理建築物拆遷補償，補償費業經最高行政法院判決確定，若牴觸戶同意自行拆遷，地政局將以最優方式額外發給自行拆除獎勵金，並提供鳳山建國新城2戶（6房4廳4衛）及2年租金補貼，供其安居，另會協助搬家及異地重建等。
地政局強調，本案為市地重劃工程，因牴觸戶土地位於計畫道路用地上，在市地重劃後，該牴觸戶無法原地配回土地，故異地配回臨15米寬和平路共27.7坪的建地，市府會協助媒合建築師及高雄銀行低利貸款事宜，讓牴觸戶異地重建安居，盼住戶理解能自利利人，共同秉持社會公益及安全性，能盡快搬離。