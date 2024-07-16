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投信加碼77億元抗賣壓、三大法人賣超1.12億　台股終場上漲117點

▲台北股市今（16）日走勢震盪，上沖下洗312點，三大法人合計賣超1.12億元。（示意圖／翻攝Pexels）
▲台北股市今（16）日走勢震盪，上沖下洗312點，三大法人合計賣超1.12億元。（示意圖／翻攝Pexels）

記者陳郁柔／台北報導

台北股市今（16）日走勢震盪，上沖下洗312點，終場上漲117.89點或0.49%，收在23997.25點，日K結束連2黑，成交量為4670.5億元；三大法人合計賣超1.12億元。

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觀察三大法人今日籌碼動向，外資「連3賣」賣超56.27億元；投信「連12買」，今日買超77.27億元；自營商（自行買賣）「連4賣」賣超22.12億元，合計三大法人賣超1.12億元。

台北股市今日可以說是漲也台積電、跌也台積電，今日開盤震盪，以小漲0.97點開出，在接近十點的時候甚至一度翻黑，不過這時候買單敲進台積電，激勵台積電瞬間上拉25元，也拉抬指數點火急拉逾200點，之後最高來到24174.28點、上漲294.78點，成功站上24000點關卡，指數急拉後卻又遇到獲利了結賣壓，台積電再度無力，指數終場上漲117.89點或0.49%，收在23997.25點，日K結束連2黑，成交量為4670.5億元。比起大盤的上沖下洗，中小型股表現則是相對穩定，全日力守紅盤，櫃買指數最高來到280.53點，終場上漲1.15點或0.41%，收在279.89點，日K連2紅並成功站回所有均線，成交量為1178.78億元。

台股上沖下洗312點，關鍵就在台積電，今日開在平盤價1040元，盤中瞬間急拉25元，來到1065元，最高甚至來到1070元，蓄勢挑戰前高1080元，並且拉抬大盤200多點，不過午盤獲利了結賣壓出現，終場漲勢收斂到15元或1.44%，收在1055元，成功站上5日線，貢獻大盤指數就有117點，剛好等同於今日大盤的漲點；鴻海開盤走勢同樣震盪，不過卻沒有上漲動力，終場下跌3.5元或1.62%，收在213點，拖累大盤指數就有16點；聯發科也同樣無力，雖然盤中有買盤力道，可惜只是曇花一現，終場下跌10元或0.74%，收在1345元。

今日個股成交量排行榜前五名為：新光金、金寶、瑞軒、緯創、群創；個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、緯創、世芯-KY、智原。

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