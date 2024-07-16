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BABYMONSTER Ahyeon「大力跳舞」也能被噴！減輕力道表演惹哭粉絲

▲YG女團BABYMONSTER的「小Jennie」Ahyeon敬業跳舞竟被罵翻，粉絲傻眼為她抱不平。（圖／翻攝SBSKPOP ZOOM YouTube）
▲YG女團BABYMONSTER的「小Jennie」Ahyeon敬業跳舞竟被罵翻，粉絲傻眼為她抱不平。（圖／翻攝SBSKPOP ZOOM YouTube）

記者陳雅蘭／綜合報導

南韓經紀公司「YG娛樂」繼BLACKPINK後，相隔7年再推出女團BABYMONSTER，成員中就屬Ahyeon最受關注，她甚至還有「小Jennie」封號。本月是Ahyeon出道滿3個月，她的表演一直以「大力道舞姿」、「豐富表情」聞名，但近來卻因為跳舞太賣力慘被罵浮誇，粉絲發現Ahyeon疑似看到留言而改變跳舞風格，紛紛替偶像抱不平。

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BABYMONSTER本月1日推出新歌《FOREVER》，成員上遍各大音樂節目跑宣傳，但粉絲看電視台釋出的直拍影音發現，7月7日時，Ahyeon依舊是招牌的「大力道舞姿」、「豐富表情」，但當時卻傳出漫罵聲浪；在7月14日的同一舞台上，Ahyeon力道明顯減弱。

粉絲見狀不捨表示：「黑粉們，你們可以放過Ahyeon嗎？她的風格就是這樣，你們別再噴她好嗎？她這一次已經比上一次力度小了很多，而且你看她這次跳得多麼不開心，你們忍心嗎？」討論沸沸揚揚。


BABYMONSTER是「YG娛樂」繼2016年8月8日推出BLACKPINK後，時隔7年再推出的女子偶像團體，由3位韓國籍成員Ahyeon、Rami、Rora，2位日本籍成員Ruka、Asa以及2位泰國籍成員Pharita、Chiquita總計7位組成，原定2023年9月出道，推遲至同年11月27日，但當年Ahyeon身體欠佳缺席，直到今年4月1日「才是真正完整體的7人出道」，因此BABYMONSTER有2個出道日，分別是2023年11月27日（6人出道）、2024年4月1日（7人出道）。

Ahyeon本月出道滿3個月，但她未正式亮相前，就多次因外貌、出眾的舞蹈實力，出道前就獲封「小Jennie」美譽；她還是練習生時，就受到BLACKPINK很多照顧與建議，Ahyeon也一直視Jennie為榜樣，「她是給我帶來最大靈感的人，很榮幸能被叫做小Jennie，我想成為像Jennie前輩一樣做得好、找到屬於自己特色的藝術家」。

▲▼Ahyeon為了粉絲「減輕力道」跳舞對比畫面，上為7月7日，下為7月14日。（影／擷取自SBSKPOP ZOOM YouTube）

▲Ahyeon出道前就有「小Jennie」封號，可惜身體欠佳缺席去年出道宣傳。（圖／BABYMONSTER X）
▲Ahyeon出道前就有「小Jennie」封號，可惜身體欠佳缺席去年11月出道，今年4月1日才正式出道。（圖／BABYMONSTER X）
▲BABYMONSTER由3位韓國國籍、2位日本國籍、2位泰國國籍等7人組成，舞蹈實力備受肯定。（圖／BABYMONSTER臉書）
▲BABYMONSTER由3位韓國國籍、2位日本國籍、2位泰國國籍等7人組成，舞蹈實力備受肯定。（圖／BABYMONSTER臉書）

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