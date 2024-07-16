BABYMONSTER Ahyeon「大力跳舞」也能被噴！減輕力道表演惹哭粉絲

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粉絲見狀不捨表示：「黑粉們，你們可以放過Ahyeon嗎？她的風格就是這樣，你們別再噴她好嗎？她這一次已經比上一次力度小了很多，而且你看她這次跳得多麼不開心，你們忍心嗎？」討論沸沸揚揚。
BABYMONSTER是「YG娛樂」繼2016年8月8日推出BLACKPINK後，時隔7年再推出的女子偶像團體，由3位韓國籍成員Ahyeon、Rami、Rora，2位日本籍成員Ruka、Asa以及2位泰國籍成員Pharita、Chiquita總計7位組成，原定2023年9月出道，推遲至同年11月27日，但當年Ahyeon身體欠佳缺席，直到今年4月1日「才是真正完整體的7人出道」，因此BABYMONSTER有2個出道日，分別是2023年11月27日（6人出道）、2024年4月1日（7人出道）。
Ahyeon本月出道滿3個月，但她未正式亮相前，就多次因外貌、出眾的舞蹈實力，出道前就獲封「小Jennie」美譽；她還是練習生時，就受到BLACKPINK很多照顧與建議，Ahyeon也一直視Jennie為榜樣，「她是給我帶來最大靈感的人，很榮幸能被叫做小Jennie，我想成為像Jennie前輩一樣做得好、找到屬於自己特色的藝術家」。
▲▼Ahyeon為了粉絲「減輕力道」跳舞對比畫面，上為7月7日，下為7月14日。（影／擷取自SBSKPOP ZOOM YouTube）