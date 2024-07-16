蕭淑慎嫩尪被控性侵！梁軒安曾寫「賣身契」：婚後互負忠誠義務
女星蕭淑慎的小15歲丈夫梁軒安日前才被控告「騙財騙色」，沒想到今（16）日一名蔡姓女歌手Rina爆出曾遭梁軒安性侵，並在律師陪同下至台北地檢署按鈴申告。蕭淑慎和梁軒安2017年結婚，5年前她曾在節目《單身行不行》曝光老公寫下的婚前協議書，其中一條是「婚後互負貞操忠誠義務」，如果違反要付精神賠償三千萬元整。
記者李欣容／台北報導
蕭淑慎在節目上秀出梁軒安自發性寫下的婚前協議書，其中一條寫下「婚後互負貞操忠誠義務，絕不發生家庭暴力，如有一方違反，應給付他方精神上損害新台幣三千萬元整」，以及離婚後男方要負擔照顧子女費用，一次給付新台幣三千萬元整，梁軒安也爽快地在協議書上簽名蓋章。
看到老公如此認真看待婚姻，蕭淑慎笑說，「他也是寫好玩，他也沒有三千萬給我啊，這是一個誠意。」蕭淑慎更在現場蓋章畫押，現場來賓直誇他們是模範姐弟戀，蕭淑慎也認為，婚姻要是真的走到那一步，靠協議書一點意義也沒有。
沒想到如今梁軒安被控訴騙財騙色，當時他發出6點聲明，指出「本人絕無任何詐欺、侵占等刑事不法行為」，並且強調沒有感情糾紛，在合作期間，老婆蕭淑慎都知道也一起用過餐。沒想到今又扯出一樁性侵疑雲，截稿前梁軒安尚未回應。