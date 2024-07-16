陳曉東曾差點失明！「眼球打針」簽下生死狀 綁病床治療過程曝光
樂壇男神陳曉東出道30年，即將在9月28日首度攻上小巨蛋，今（16）日記者會上，他分享一路走來的點滴，很感謝歌迷的支持，透露現在為了身體狀態，常常會去運動，且最晚12點前就會睡覺，因為先前拍戲時皮膚曾經爛掉，甚至有一次在中國大陸拍戲，眼睛因葡萄膜炎引發急性青光眼，差一點失明，最後急忙到醫院急救，要把類固醇注射到眼睛裡面，治療前還要簽「生死狀（免責切結書）」。
記者朱祖儀／台北報導
陳曉東在記者會上透露，7年前在橫店拍《新龍門客棧》，當時拍到一半眼睛很不舒服，不過因為快要殺青，所以後面還是撐著拍完，接著才急忙搭車到上海就醫。他表示途中看東西就像在水底一樣，當下很擔心如果真的失明該怎麼辦，也想到歌迷朋友，「如果我看不到大家怎麼辦？」之後耗時6小時才終於到上海一間醫院急救。
陳曉東表示，當時就醫時，幫忙治療的院長表示，有2個治療方法，一個是在身體注射類固醇，不過如果一直打，身材就會走樣，第二個方法是直接在眼睛注射類固醇。他當下果斷選了後者，接著就簽生死狀，並綁在病床上治療，他形容「有幾秒鐘真的會痛到瞎掉，真的看不到」，後續住院1週休養，所幸現在已經恢復得差不多，唱跳也沒有問題。
陳曉東指出，其實年輕的時候來台灣拍廣告，也有習慣性脫臼的問題，因為常常用力過猛，很可能游泳游一下「手就掉下來」，所幸當時有人會幫忙接骨，他的手在海邊被接回去了，那時候一年最多脫臼8次，也讓他意識到要好好照顧身體，之後也經常運動來強化肌肉。
陳曉東這次睽違6年再度來台開唱，他透露非常期待，想要和歌迷一起開個Party，每天能量都很充足，他也透露屆時演唱會上，2個女兒朵朵和多多也會一起上台，還說女兒有在練習鋼琴、芭蕾舞和街舞等，到時候可以展現給歌迷朋友看。今日老婆王妤嫻也現身在台下力挺，看得出來夫妻倆感情很甜蜜，但被問到是否會生第3胎，陳曉東笑說，老婆現在覺得身材恢復了，不願意再重新來過，而他則抱著開放態度，「有的話很歡迎，但現在也很好」。