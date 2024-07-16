川普遇刺維安遭檢討 美特勤局長坦承「責任在我」但無意下台
代表共和黨角逐美國總統大選的美國前總統川普，於13日在賓州遭槍擊受傷，負責維安規劃的美國特勤局（Secret Service）因未能成功阻止射擊備受質疑，兩黨眾院議員更召開聽證會欲對此進行質詢；秘勤局長奇鐸（Kimberly Cheatle）今日也首度於案發後接受媒體專訪，坦言維安漏洞確實不可接受，並強調責任將由自己承擔，但拒絕「下台負責」。
國際中心楊智傑／綜合報導
川普在賓州造勢活動現場，眾目睽睽之下遭20歲槍手克魯克斯（Thomas Matthew Crooks），於距離約150公尺距離的建築物屋頂開槍襲擊，儘管維安人員隨即將其擊斃，但川普右耳仍受到傷害，現場更有無辜支持者死亡，使美國特勤局的維安規劃受到質疑，如今局長奇鐸也出面表示，「責任在我身上，因為我是特勤局局長」。
《ABC》報導提到，奇鐸稱自己第一時間得知川普遇襲後感到相當震驚和擔憂，但她身為秘勤局的負責人，有責任調查出當中到底出了什麼問題，並確保類似的狀況不再發生，因此並沒有引咎辭職的打算。
奇鐸也坦言，當天的維安規劃是賓州當地警方協助外圍、特勤局保護川普集會現場，槍手所在的建築物是由地方警力負責，且槍手庫克斯在犯案前就被確定為潛在可疑人士；不過槍手爬上屋頂、開槍射擊動作迅速，間隔時間短暫，儘管有維安人員就在建築物內，但要迅速做到「尋找槍手位置、確認身份並且擊斃」確實並不容易。
她也體到，選擇將槍手當場擊斃是特勤局狙擊手當下「自主且瞬間做出」的決定，奇鐸也強調，他們被受訓教導「如有威脅就會這麼做」。