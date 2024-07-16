桃園男摔下樓梯亡？真相竟是遭室友霸凌毆打 檢方聲押3嫌獲准
桃園市八德區一名詹姓男子（39歲），今年2月走樓梯時意外摔死，不料事後法醫卻發現詹男身上有多處陳舊性傷痕，懷疑曾遭凌虐，雖詹男的3名室友起初否認犯行，但最終還是坦承有打過詹男，檢方複訊後已依傷害致死罪嫌聲押3人獲准。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，詹男與龔姓、陳姓及宗姓男子均為臨時工，平時住在位於八德區的宿舍中，但今年2月詹男卻疑因身體不適走樓梯摔倒，緊急送醫後宣告不治，雖龔男等人事後向警方供稱是意外，不過法醫相驗時卻發現詹男身上有大量淤青，因此懷疑其生前曾遭凌虐。
案經調查，警方得知詹男有身心障礙，龔男等人也藉此常拿他當出氣包，動不動就對其拳打腳踢；起初龔男等人矢口否認犯行，但在警方追問之下才終於坦承有過凌虐行為，並在事後將監視器丟掉，檢方複訊後以龔男等人涉嫌重大，恐有滅證、串證之虞向法院聲押獲准，詳細情形還有待進一步釐清。
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