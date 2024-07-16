藍營表決又贏！立院刪NCC萬年委員條款 陳耀祥任滿恐需下台
立法院今（16）日討論《國家通訊傳播委員會組織法》部分條文修正草案，在8位民眾黨立委未投票的狀況下，藍營順利以52票對上綠營51票刪除萬年委員條款。未來將由現行任滿得連任，改為只能連任一次，且任滿8年不得再任。至於現任主委陳耀祥原訂7月底任期屆滿，依照現行規定，可在空窗期繼續延任，但新法規定不得延任，因此，新法上路時，若NCC委員人事案還沒過關，陳耀祥恐怕就得走人。
記者林詠青／台北報導
依照《國家通訊傳播委員會組織法》現行規定，NCC委員7人均為專任，任期4年，任滿得連任。此次立院三讀通過國民黨團版本的修正草案，則是只能連任一次，不得再任；若委員出缺，繼任委員任期應至原任委員任期期滿為止；此外增訂過渡條款，也就是如因立法院不同意或出缺致委員人數未達足額時，行政院長應該3個月補足提名，不再是現行可在新任委員上任前的空窗期，未經立院人事同意審查繼續延任。
國民黨立委翁曉玲強調，在空窗期延任違反民主原則，這次修法有助於為NCC委員會注入活水。
而民眾黨立院黨團8位立委這次沒有加入表決行列，不過，總召黃國昌事前就已表態，黨團決議反對NCC萬年委員條款。黃國昌表示，黨團同意NCC委員提名權應該要由行政院院長掌握，但另一方面希望行政院長推出的人選，能夠有更慎重的審查機制。
民進黨團幹事長吳思瑤則強調，國民黨團提案限制NCC委員連任跟過渡條款，但「立委再大，也不能比憲法大；再怎麼對NCC有意見，也不應當無限上綱」，民進黨團認為應當維持原條文。
NCC現有7位委員，其中4人任期屆滿，包括主委陳耀祥、副主委翁柏宗、委員林麗雲及王維菁等，行政院提名4位新任NCC委員名單，包括現任副主委翁柏宗、師大大眾傳播研究所教授陳炳宏為正副主委，另兩名委員則是媒體改革學者羅慧雯及NCC平台事業管理處長詹懿廉。但翁柏宗外傳是某媒體大亨欽點人選，藍白都不滿意；羅慧雯則是過去支持中天關台，藍營反對。因此人事案頻遭封殺，至今仍無法排入立法院會報告事項。