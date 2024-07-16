篠崎泫忘記穿褲子！掰開胯下傻住「妹妹著涼」畫面曝 3萬人搶看
女星篠崎泫擁有甜美外型，身為台日混血兒的她一直以來桃花不斷，和Toyz戀愛後仍舊人氣不減，她也經常在社群平台上分享日常生活。昨（15）日她曬出一段短片，坦言自己竟然忘記穿褲子出門，語出驚人表示：「妹妹著涼！」毫無包袱的言行讓3萬名網友都看傻。
記者吳昕蓓／綜合報導
從篠崎泫曬出的影片中能看到，她身穿一件oversize的寬鬆毛衣，搭配黑色絲襪和長靴，只見她驚慌失措表示，「人生第一次發生這種事，我從來沒有一次出門忘記穿褲子」，原本要進行拍攝工作，只好先中斷行程，去附近買褲子，讓她無奈直呼：「我本來今天還精心穿搭，結果沒穿褲子！」
沒想到結帳時更糗的事發生了，老闆娘直接發現篠崎泫沒有穿褲子，她回到車上當場表演「穿褲秀」，透露會發現沒有穿褲子，是因為彎腰找東西時，胯下一掰開驚覺空空的，就算看不太出來，還是讓她很沒有安全感，忍不住自嘲「妹妹著涼」，更直言：「好險還有褲襪，不然真的太扯了！如果沒有褲襪，就看我的安睡褲露在外面。」
有網友質疑，篠崎泫怎麼會在大熱天穿這麼多，對此她也在留言區解釋：「跟各位報告：這是大概五個多月前的影片了，才會穿這麼多，當時是冬天爹斯」，這則貼文曝光後，不少網友都笑道：「Toyz叫我叫妳要穿褲子拜託」、「我是有曾經沒穿內衣就想穿上衣服然後出門」、「薑還是老的辣，老闆娘一看就知道沒穿」、「妳走路時都不覺得下面涼涼的嗎」、「人生第一次看到真的有人會忘記穿褲子。」