7人退出！TPBL首屆選秀大會33名新星投入 陳力生、王凱裕不選
2024 TPBL DRAFT將於7月23日在台北漢來大飯店登場，本屆選秀會採自然選秀制，總計33人報名，包含後衛19人，前鋒13人及中鋒2人。選秀順序依照參賽隊伍於2023-2024賽季各自排名辦法為依據，若不同聯盟但排名相同之球團，則以抽籤方式決定最終選秀順位，於11日在公正人員監證下，由莊瑞雄抽籤完成最終選秀順位。
記者黃建霖/綜合報導
TPBL選秀大會最終選秀名單出爐，陳力生、張志豪、林心翔、李允傑、王凱裕、莊朝勝與朱育君等7名球員於截止時間前撤銷選秀申請，最終確定有33名新星投入首屆TPBL選秀會。
而本屆正式的首輪選秀順位為：戰神拿到狀元籤、攻城獅取得榜眼、夢想家探花，後面依序是特攻、戰神和國王。至於之前有爭議的外籍生議題，聯盟將維持先前7支球團的共識，現有外籍生合約可延續至2026年球季結束，而目前沒有外籍生之隊伍，可在註冊4位外籍球員名額之外，額外再簽約一位外籍生作為備用洋將，球員登錄規範以每場登錄3位外籍球員（洋將）與4節8人次之原則為主，外籍生與外籍球員共用名額限制。
選秀順序如下：（截至2024/7/16 12:00）
Round 1｜戰神、攻城獅、夢想家、海神、特攻、戰神、國王
Round 2｜攻城獅、海神、夢想家、雲豹、國王、特攻
Round 3｜戰神