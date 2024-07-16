44歲《歌喉讚》胖艾美狂瘦36公斤！升格媽媽卻遭3製片控告誹謗
44歲澳洲女星瑞貝爾威爾森（Rebel Wilson）因主演《歌喉讚》的胖艾美而聞名。她出櫃後，為了備孕在年內減去36公斤，如今和時裝設計師伴侶羅曼娜艾古瑪（Romana Agruma）擁有一名女兒蘿伊絲莉莉安（Royce Lillian）。不過，威爾森近日被3名製片人控告誹謗，她的導演處女作《The Deb》陷入無法上映的窘境。
記者黃雅琪／綜合報導
瑞貝爾威爾森日前在IG發布影片，寫下：「如果我的電影被埋沒，至少你知道為什麼！」她2023年舉報電影《The Deb》製片人阿曼達格斯特（Amanda Ghost）、格雷戈爾卡梅隆（Gregor Cameron）和文斯霍爾登（Vince Holden），私自挪用澳幣90萬元（約新台幣19787萬元）資金，還對女演員性騷擾。
威爾森稱自己遭到3名製片人惡意報復，他們刻意讓電影無法在9月的 「2024 年多倫多國際電影節 （TIFF）」閉幕式上首映。
對此，3名製片人否認指控，並提告威爾森誹謗，指控她長期消失在片場，還試圖成為劇本的共同作者以及拿下電影原創音樂的版權。目前訴訟仍在進行中。
※【NOWnews 今日新聞
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