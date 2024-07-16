霹靂首次大型售票演唱會！「盛典」10月登場 百位巨星發布召集令
霹靂36年來史上第一次舉行大型售票演唱會「霹靂盛典」，集結素還真、一頁書、葉小釵等百位霹靂巨星，將在10月19、20日於高雄流行音樂中心海音館登場，演唱會中將會帶來全新4D沉浸式舞台，霹靂國際多媒體董事長黃文章表示：「霹靂盛典」將會是霹靂史上最盛大的演出，豐富的內容絕對會是霹靂戲迷必須朝聖的大型盛典，也是霹靂成立36年來的首次嘗試，希望讓戲迷們感受到滿滿的誠意。
記者洪生儒／綜合報導
在今（16）日的發布記者會上，霹靂歌手幾乎全員到齊，展現出大家對「霹靂盛典」的強烈向心力。霹靂國際多媒體董事長黃文章透露，「霹靂盛典」是霹靂36年來首度舉行的大型售票演唱會，除了集結素還真、葉小釵、一頁書等百位霹靂巨星之外，還有布袋戲傳奇歌姫西卿、金曲歌王荒山亮等8位霹靂歌手參與演出，素還真也是史上初次以49種造型登台，致敬經典戰役現場重現，帶給大家全明星級的嘉年華文化科技體驗。
而在發布記者會上，金曲歌王荒山亮回想起過去20多年的合作，忍不住哽咽說道：「還記得2014年跟黃董聊天聊到可以一起做些什麼？我當年就提出可以辦演唱會啊！我們就在大安森林公園辦了第一場免費的霹靂演唱會，一轉眼20年就過去了！」而一首《英雄無名》讓荒山亮展露頭角，受到廣大戲迷的歡迎，也讓他自此在霹靂音樂的世界裡，有著無法撼動的地位。
荒山亮笑著說：「霹靂36年來出過將近4600多首歌曲，這次霹靂盛典演出的曲目很難抉擇，但也絕對都是精選中的經典，只有到了現場，才能親身感受到我們大家為這次演唱會所下的苦心。」而現場在眾人的起鬨之下，荒山亮也難得與霹靂三雄素還真、一頁書、葉小釵一起清唱了幾句自己《英雄無名》，勾起了大家對「霹靂盛典」的期待。
在記者會中也出現了「霹靂盛典」的舞台模型，除了大舞台的演出之外，觀眾席中還特別規劃了第二舞台，而這一次在演唱會場外 ，也運用AI技術打造5G、AR、真人3D等各種創新技術的市集，讓戲迷們可以與布袋戲偶像有更多互動，「霹靂盛典」門票將於7月27日星期六中午12點00分，在ibon售票系統全面開賣，數量有限，戲迷們要把握機會搶票。