TPBL選秀大會完整名單確認！陳將双、雷蒙恩等33位好手狀況一次看
台灣職籃新聯盟TPBL(台灣職業籃球大聯盟)16日正式公佈23日選秀大會名單，其中UBA世新大學好手陳將双、前職籃宏國隊洋將之子雷蒙恩等共有33名好手參加，跟去年一樣的狀況，也有球員是重複報名，而未來球員會去哪個聯盟？還是要看球隊的誠意，TPBL預計在23日下午舉行選秀會，這也是首度PLG職籃的球隊跟T1聯盟球隊「合併」後選秀。目前外籍生部分，未來身份比同洋將，將和洋將爭取登錄資格和上場時間，而今年的外籍生新秀，不必參加選秀，球隊可用自由球員方式簽約。
記者吳政紘/綜合報導
PLG選秀大會雷蒙恩等人退出 7名球員也放棄報名
根據TPBL的選秀名單，陳力生、張志豪、林心翔、李允傑、王凱裕、莊朝勝與朱育君等7名球員於截止時間前撤銷選秀申請，而這幾位球員未來加入PLG聯盟球隊的可能性都很高。
PLG選秀12日晚間率先登場，共有48人報名，只是被視為首輪熱門的雷蒙恩、魏莨哲都確定退出選秀，而陳將双、蔡宸綱、陳冠中等好手則是沒出席。
目前看來，這幾位球員都已經確定投入TPBL選秀，也要看球隊是否願意選擇，其中魏莨哲、陳將双都有機會到對岸CBA打球，蔡宸綱、陳冠中等有機會在台灣繼續打球。