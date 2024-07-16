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13年沒調！立院決議公糧價格「漲5元」　張嘉郡：應照顧基層農民

▲國民黨立委張嘉郡說，公糧收購價格已凍漲13年，基層農民苦不堪言。（圖／張嘉郡辦公室提供）
▲國民黨立委張嘉郡說，公糧收購價格已凍漲13年，基層農民苦不堪言。（圖／張嘉郡辦公室提供）

記者林怡昕／台北報導

立法院今（16）日決議，要求農業部將公糧收購價格增加5元，由現行的26元調整為31元。對此，國民黨立委張嘉郡表示，萬物齊漲、耕種成本也增加，公糧收購價格已凍漲13年，基層農民苦不堪言，長年來配合政府卻被迫老年轉業，要求農業部必須遵守立法院決議，照顧弱勢的基層農民。
 
張嘉郡表示，50年前，政府為了獎勵稻作，推出公糧收購制度，農民相信政府、配合政府，50年後政府用「稻產過剩」為由，讓老農一輩子賴以維生的技能變成無勇武之地，對這些基層老農而言是情何以堪、欲哭無淚。
 
立法院今日院會處理公糧收購價格議案，國民黨團、民眾黨團提案增加5元，民進黨團未表示反對，照案通過。張嘉郡發言表示，民進黨只看政治利益，沒有為農民考量，獲得全場掌聲。
 
張嘉郡指出，前一次公糧價格調整已經是13年前，她擔任立委的時期所爭取，這13年來，勞工基本工資調整12次，上漲43%，軍公教薪資也調整4次，調整幅度14%，物價指數上升15%、農作成本上升25%，萬物齊漲，耕作成本也漲，唯獨繳交公糧的農民收入無法增加。
 
張嘉郡表示，照顧農民是農業部的天職，當百工百業收入都增加，當民生萬物成本都齊漲時，農業部理應率先為農民爭取權益，但當農委會都升格為農業部，公糧收購制度仍然存在，唯獨收購價格凍漲。
 
張嘉郡表示，農業部可以鼓勵農民轉契作，做品牌、推行銷，但不要忘了基層還有3成的老農是靠繳交公糧為生，她要替這些基層農民發聲，這也是立法院會議以決議方式要求農業部以調整公糧收購價格的具體行動，來照顧這些基層農民。
 
 張嘉郡表示，農業部的長官，坐在台北辦公室評論公糧收購制度，但你們敢走到農村去面對這些6、70歲，一輩子聽政府話的老農民，親口跟他們說「現在國家稻米產量很多了，不需要這麼多稻了！轉業吧！，你們說得出口嗎？」
 

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