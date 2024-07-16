施名帥拍《聽海湧》孤立無援 女友朱芷瑩標準太高：她像表演老師
臺灣首部二戰懸疑劇集《聽海湧》由公視出品，少見以臺灣人的角度描寫第二次世界大戰，導演孫介珩攜演員施名帥和周厚安於今（16）日出席媒體茶敘 ，周厚安在劇中飾演澳洲軍事檢察官，施名帥則是在戰後成為見證戰俘營慘案的證人，施名帥感慨劇中角色：「除了自己的家人以外，幾乎都是對立的存在。」期間視后女友朱芷瑩都會給他表演上的建議，用「高標準」來看待他的表演。
記者李欣容／台北報導
施名帥在《聽海湧》飾演淪為戰俘中華民國領事羅進福，在戰俘營中除了被日軍仇視，和同樣身為俘虜的澳洲軍人也難有共鳴，卻對擁有同樣語系的臺籍戰俘監視員有著不一樣的期待，施名帥形容他在劇中幾乎是孤立無援：「因為立場不同的關係下，讓羅進福成為一個非常孤單寂寞的角色。」他坦言拍戲時也陷入與角色類似的低潮，慶幸同劇演員在戲外都願意互相照顧：「沒有什麼私底下的劍拔弩張，都是他們在照顧我，會問我要不要一起吃飯、運動，怕我在飯店裡悶壞了，非常感謝他們的照顧。」
施名帥在劇中不只是俘虜，也是受害者家屬，他表示自己一直害怕進入角色生命，在劇組還沒上戲就「眼眶紅」，他跟導演孫介珩解釋：「這個戲太痛了，我要先宣洩一下。」他透露常打給女友朱芷瑩討論角色，朱芷瑩曾拿過金鐘獎視后，施名帥說：「她會像表演老師出問題，用很高的標準來要求我。」但他強調自己向來報喜不報憂，不會跟朱芷瑩透露自己演出期間沉重情緒：「我很焦慮時，她就會感受得到。」
為飾演二戰俘虜，施名帥在高雄拍戲時曬黑又變瘦5公斤，他還必須用廈門泉州腔說台詞，但他表示拍完有許多收穫：「和不同國家、文化的演員合作很有趣，拍攝時彷彿八國聯軍，溝通一件事情要講三種語言中、英、日文。」
周厚安在為《聽海湧》試鏡前就已經練好劇中需要用的的澳洲腔，讓導演孫介珩驚豔不已，周厚安也打趣説自己在《聽海湧》劇組中負責調節沉重氛圍，經常在沒戲時和身旁飾演檢察官助理的外國演員說笑，但他也深受劇中主角三兄弟吳翰林、黃冠智和朱宥丞的手足之情感動，殺青時仍捨不得離開劇組，也想起因疫情已經許久未見、遠在美國的妹妹，甚至做夢都夢到對方，打了電話給妹妹對方都不接，只好留言，沒想到自己邊說邊哭：「直接將情緒全都宣洩出來，眼淚就飆出來！」還解釋：「沒事、沒事！只是拍戲很久想到妳。」