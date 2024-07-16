台北馬拉松升格「金標籤」！唯一認證城市路跑賽　限額9000人快搶

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根據大會統計，台北馬拉松的跑者成績逐年提升。2021年有272人在3小時內完賽，2023年則有439人；而在4小時內完賽的人數從2,692人增至4,135人。半程馬拉松成績破百（分鐘）的人數也從2021年的581人進步到2023年的979人。賽事升格金標籤後，預期將吸引更多國內外好手參賽，競爭更加激烈。
市長蔣萬安表示，今年台北馬拉松終於晉升為世界田徑總會「金標籤」認證賽事，這象徵著賽事的國際地位和影響力提升。他強調，今年的賽事主題是「Redefine Your Limits 從心定義」，鼓勵跑者在邁向金標籤的過程中堅持不懈，重新定義自己的極限。
新增9公里世壯運加油組 邀請退役菁英參與
今年賽事除了全程和半程馬拉松外，還新增了「9公里世壯運加油組」，以響應2025雙北世界壯年運動會。此組別與去年首次舉辦的「3公里歡樂早餐組」同樣在12月14日上午進行，並邀請曾參與歷屆台北馬拉松的退役菁英選手重返賽場，與跑者共同為賽事加油。
受邀參賽的許績勝老師表示：「我跟臺北馬拉松淵源很深，從第一屆（1986年）開始參賽，然後連續四屆都拿國內冠軍，最好的一次跑2小時17分15秒，是我個人前三快的成績。希望國內好手再加把勁，終結那近30年的國內馬拉松紀錄，將臺灣的馬拉松成績做突破，與世界水平靠近。」
台北馬拉松官方訓練營也將於今年推出，提供半程馬拉松和9公里的專業訓練營，滿足更多愛好路跑的初階及次進階跑者需求。訓練營由AR Taipei總教練鄭子健領軍，提供每週團練和週末長距離慢跑，協助跑者達成完賽目標。
富邦金控持續支持「Run For Green™」倡議，並在今年推出「富邦全民線上跑」活動，鼓勵民眾上傳日常跑步公里數，響應跑步植樹計劃。凡突破國內馬拉松紀錄的最優秀台灣選手，將獲得新台幣33萬元的獎金。
台北馬拉松報名資訊看這邊
全程馬拉松組限額9000名，自7月16日下午4時開放登記抽籤，半程馬拉松組則於8月9日下午2時採優先順序制開放報名；針對成績達標保障名額的跑者，已於7月5日開放上傳成績證明及報名登記；3公里歡樂早餐跑及9公里世壯運加油組業已於7月5日下午5時起開放報名，至9月30日截止。
「2024臺北馬拉松」資訊詳見活動網站http://www.taipeicitymarathon.com/
臺北馬拉松粉絲專頁：https://www.facebook.com/TaipeicityMarathon/