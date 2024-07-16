疾管署反駁「假疫情說」　羅一鈞：醫院各類急診就診人次下降

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疾管署說明，「嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）」、「流感併發重症」仍屬第四類法定傳染病，為了整體監測國內疫情狀況，而以多元指標綜合評估疫情趨勢，對於疾病通報定義、診斷試劑與治療藥物的使用時機，訂有嚴謹規範，醫療機構必須依循辦理，絕無可能為了特定目的虛構。
疾管署表示，有關COVID-19、類流感疫情趨勢監測，是以蒐集國內健保門急診就診診斷碼、COVID-19併發症、流感併發重症、死亡病例趨勢以及住院數等指標綜合評估。
疾管署提到，監測資料顯示國內COVID-19併發症疫情自今年第23週（6/2至6/8）超過流行閾值，進入流行時期之後呈現上升趨勢，門急診就診人次亦也發現相同趨勢，上週（7/9至7/15）併發症病例數較前一週（7/2至7/8）下降，但仍處於高點流行時期。
至於類流感疫情，疾管署指出，今年第18週（4/28至5/4）急診就診病例百分比超過流行閾值，持續處於流行時期，而且流感併發重症病例數處於近期高點。
疾管署指出，現行COVID-19病例定義，符合臨床條件以及檢驗條件的中重症個案，必須通報衛生主管機關，其中臨床條件明確定義包括發燒38℃以上或有呼吸道症狀，14日內出現肺炎需氧氣治療或其他併發症住院或死亡，至於其他原因自行使用家用快篩檢測陽性的輕症或無症狀的民眾，因未符病例定義非屬法定傳染病，無須通報。
疾管署表示，「新型冠狀病毒抗原檢測(健保代碼14084C)」，適應症是「符合抗病毒藥物使用條件者」，再依｢新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）感染臨床處置指引｣，而且倍拉維（Paxlovid）、莫納皮拉韋（Molnupiravir）等公費口服抗病毒藥物主要係提供具重症風險因子，並未使用氧氣且於發病5天內輕症個案使用，因此投書所述「健保到現在為止也沒有批准抗病毒藥及快篩試劑可以用於新冠輕症」並非事實。
另外因應流感疫情升溫，疾管署今年6月26日起至7月31日再次擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，增列「有類流感症狀，且家人、同事、同班同學有類流感發病者」，倘經醫師判斷符合條件者不需流感快篩，即可開立公費藥劑，把握用藥時機。
最後，為了能讓有症狀民眾及時分辨是否COVID-19感染，疾管署6月下旬起釋出COVID-19家用快篩試劑至醫療院所，交由專業人員評估提供給有醫療實際需要者使用，同時亦邀集領有藥證的快篩試劑製造商積極補貨，目前多家藥局也有重新上架家用快篩試劑，目前健保亦已有給付高風險對象醫用快篩檢驗。
對於各大醫院、急診醫療人員於此疫情升溫期間，不僅傾力照護病患，配合政府執行各項疫情監視以及診療措施，疾管署深表感謝，呼籲民眾務必遵從醫療人員所囑，實施所需的檢測治療。