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星巴克開抓！公告「座位保留15分鐘」防奧客　不點餐佔位子小心了

▲麥當勞、路易莎常被點名變成圖書館，真正想用餐或喝飲料的消費者抱怨一堆人久坐不起很困擾；連星巴克也看到奧客不點餐卻霸佔位子等候朋友。有網友發現門市公告：「座位保留時間以15分鐘為限。」（圖／記者蕭涵云攝）
▲麥當勞、路易莎常被點名變成圖書館，真正想用餐或喝飲料的消費者抱怨一堆人久坐不起很困擾；連星巴克也看到奧客不點餐卻霸佔位子等候朋友。有網友發現門市公告：「座位保留時間以15分鐘為限。」（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

不少咖啡廳、速食餐廳因冷氣強、空間又舒適，成為學生唸書、上班族辦公的好去處，像是麥當勞、路易莎都被點名變成圖書館，讓真正想用餐或喝飲料的消費者常抱怨，遇到門市人潮眾多又一堆人久坐不起很困擾；最近不少民眾還指證歷歷，連星巴克也看到奧客不點餐卻霸佔位子等候朋友。有網友發現門市公告：「如有等候同行朋友的需求，座位保留時間以15分鐘為限。」而且當門市座位客滿時，也將主動協助併桌。

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7月正值暑假，喝飲料、吃飯聊天的人潮相當熱絡，不是用餐時間也常見咖啡廳、速食餐廳滿滿都是人，過去以麥當勞、路易莎最常被調侃「變成圖書館」，不少網友熱論究竟業者該不該出手管理，還是尊重先來後到的使用權利？然而，日前有民眾在社群網站上分享，連星巴克也看到此亂象，2名女學生雖然各點了一杯咖啡，卻佔了一大區6人座位；甚至有作家發現，原本在星巴克內使用筆電的客人，離開長達1個多小時卻仍用包包和筆電佔位。

如今，台灣星巴克似乎正視佔位問題。有網友發現門市公告：「如有等候同行朋友的需求，座位保留時間以15分鐘為限。」而且當門市座位客滿時，也將主動協助併桌。《NOWnews今日新聞》求證台灣星巴克，官方回應：「為提供所有顧客最佳的星巴克體驗，溫馨提醒座位使用方式，維護顧客權益。」

▲不少民眾進入星巴克找位置，只見桌上有放東西、卻沒人坐也沒飲料，讓人困擾究竟是奧客佔位、還是剛好人在櫃檯前點餐。（圖／記者蕭涵云攝）
▲不少民眾進入星巴克找位置，只見桌上有放東西、卻沒人坐也沒飲料，讓人困擾究竟是奧客佔位、還是剛好人在櫃檯前點餐。（圖／記者蕭涵云攝）

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