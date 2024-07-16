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Joeman偷牽新歡玉手！她IG被神出了　大眼正妹「撞臉迪麗熱巴」

▲Joeman（左圖）疑似結交新歡，長髮正妹的個人IG被搜出。（圖／Joeman臉書、薇薇 WEI IG）
▲Joeman（左圖）疑似結交新歡，長髮正妹的個人IG被搜出。（圖／Joeman臉書、薇薇 WEI IG）

記者楊穎軒／綜合報導

YouTuber Joeman（九妹、本名翁雋明）和實況主Niya（妮婭）交往近3年，去年7月宣布分手，空窗滿1年的他，近日疑似帶著新歡現身薔薔的新影片，小倆口還被抓到親密牽手，對此，當事人還沒正面回應，不過網友已經搜出該長髮正妹的IG，清晰正面照神似大陸女神迪麗熱巴。

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薔薔的最新影片中，邀請親友和粉絲一起到男模系餐酒館開派對，Joeman也是座上賓，他帶著一名皮膚白皙、五官深邃，嗓音嬌滴滴的黑髮女子赴會，該女也入鏡和薔薔寒暄，稱自己本來很沒自信，看薔薔的影片後才自覺女生要愛自己，雖然字幕標註「Joeman女性友人」，但影片後半段，Joeman被網友抓包在昏暗包廂內，親暱地拉著女子的纖手，時間持續數秒鐘。

▲有不少眼尖的網友發現，在該支影片後半段其中1幕，拍到Joeman與該名女子親暱拉手，引起眾人猜測是否已有了新戀情。（圖／翻攝自薔薔YouTube）
▲▼有不少眼尖的網友發現，在該支影片後半段其中1幕，拍到Joeman與該名女子親暱拉手，引起眾人猜測是否已有了新戀情。（圖／翻攝自薔薔YouTube）
▲有不少眼尖的網友發現，在該支影片後半段其中1幕，拍到Joeman與該名女子親暱拉手，引起眾人猜測是否已有了新戀情。（圖／翻攝自薔薔YouTube）
後來，長髮女子可能意識到有鏡頭在拍，立刻把手從Joeman手中抽走，一連串畫面引發網友熱議，揣測該女為Joema的新女友，「偷牽手～九面」、「Joeman在後面談戀愛」、「Joeman跟他的女性友人牽手耶」、「默默看到九妹新女友！」

而神通廣大的網友也立刻找出女子的IG帳號，該正妹綽號「薇薇 WEI」，粉絲數有800多人，生活私照中，薇薇有一頭及腰長髮，削肩瓜子臉、水漾大眼、堅挺鼻樑和一雙鉛筆腿，外貌出眾，飄著些許混血味，某些角度神似大陸一線女星迪麗熱巴、南拳媽媽成員梁心頤（Lara）。

▲疑似Joeman新女友、網美薇薇外型亮麗，神似迪麗熱巴、梁心頤。（圖／薇薇 WEI IG）
▲▼疑似Joeman新女友、網美薇薇外型亮麗，神似迪麗熱巴、梁心頤。（圖／薇薇 WEI IG）
▲▼疑似Joeman新女友、網美薇薇外型亮麗，神似迪麗熱巴、梁心頤。（圖／薇薇 WEI IG）

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