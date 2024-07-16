性感女星幫媽籌醫藥費才拍戲 43歲沒嫁反被老母罵：只能找老頭！
43歲的中國性感女星柳岩，因出演陳曉、劉亦菲主演的熱播劇《夢華錄》而再度翻紅，她近日與母親一起登上綜藝《我家那閨女2024》，柳岩母親談到女兒時直言：「她為什麼到現在還是個剩女。」嚇得主持人吳昕跳出來打圓場，沒想到，就在聊到理想女婿的話題時，柳岩母親更嫌棄表示：「我原本認為要找比較大、成熟一點的，但她現在年紀這麼大，年輕小伙子看不上了，只能找老頭子。」還當眾拆台，抱怨柳岩私下不愛乾淨也不會做飯。
記者史平旭／綜合報導
雖然在節目後半段，柳岩也提到媽媽曾是一名教師，因此性格上本來就比較嚴格、愛操心，但在自己需要幫助時也會毫不猶豫施以援手，是典型刀子嘴豆腐心的「中國式家長」。但在節目中的言論也令廣大粉絲不敢恭維，忍不住吐槽：「別人媽媽參加的是『我家那閨女』，柳岩媽媽參加的是『我家那嫁不出去還賊招人煩的倒霉閨女』」、「柳岩看起來很想嫁，有這個媽誰敢娶」、「她是不是忘記自己女兒當初為什麼進演藝圈了。」
其實，柳岩在作為性感女星出道前是一名護理師，並考上入湖南師範大學，為替罹患直腸癌的母親籌措醫藥費才選擇進入娛樂圈，成名後的她也獨自一人挑起養家的重擔。以性感戲路出現在觀眾視野的柳岩，也曾在節目中委屈吐露出道的心酸，因為走火辣路線的緣故，她時常要面對眾人的有色眼光外，更常遇到性騷擾，這些不曾與人提及的苦都只有自己知道。
※【NOWnews 今日新聞
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