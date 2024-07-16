櫻島火山噴發！他聽機長廣播望窗外 捕捉「火山灰衝4500m」畫面
位於日本九州鹿兒島縣的櫻島火山在當地時間14日下午6時過後噴發，火山灰直衝4500公尺高空。雖然當地持續發布警戒，限制民眾出入，但當時附近仍有飛機照常起降。一名搭乘飛機的乘客，在飛機飛越鹿兒島縣上空時，意外拍攝火山噴發的驚人影像。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《全日本新聞網》報導，位於鹿兒島縣鹿兒島市的櫻島南嶽山頂火山口於當地時間14日18時19分噴發，火山灰直衝4500公尺高空。當時一名乘客透過飛機窗戶拍下了火山灰的驚人畫面。
該名乘客表示，當時聽到機長廣播稱「櫻島火山爆發了」，他隨即望向窗外，只見機翼旁出現了大量火山灰，拍下了噴發時的照片。該名乘客指出，當時飛機並沒有特別大的晃動，機上也沒有出現恐慌。
目前櫻島仍處於噴發警戒等級3級「禁止登山」，當地政府呼籲對火山噴石保持警戒。
櫻島是位於日本九州鹿兒島灣中持續活躍中的火山島，其頂峰有北岳、中岳、和現在仍然活躍中的南岳三座山峰，其中北岳是櫻島的最高峰，海拔高達1117公尺。櫻島是一座複式火山，每年噴發可達數百次，據悉，櫻島今年以來已經第23次爆發，其中14日火山灰噴發至高空4500公尺，是繼2月14日噴發至5000公尺高空後的最高紀錄。