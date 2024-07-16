日韓旅遊夯！刷卡最高有15%回饋　台新銀開放Apple Pay綁JCB卡　

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此外，在年底前，富邦J卡除了維持日韓消費3%回饋無上限，在日韓當地實體消費可享3%加碼回饋，如果到便利商店、遊樂園、藥妝店、百貨、機場、免稅店、日本交通卡儲值等指定通路消費，再享額外4%加碼，合計最高10%回饋。同時，富邦J卡在8月底前針對韓國實體店面消費提供限時加碼5%回饋，總計下來，如果持卡到韓國指定通路消費，最高可享15%回饋。
國泰世華CUBE卡第3季「慶生月」權益也出爐，延續指定百貨、全球飯店住宿、訂房、購票平台及外送等3.5%回饋無上限，更搭上暑期出國熱潮，擴大日韓旅遊通路回饋，壽星卡友出國至「東京迪士尼樂園、大阪環球影城、東京哈利波特影城、吉卜力公園、名古屋樂高樂園、首爾樂天世界、韓國愛寶樂園」等指定日韓遊樂園，皆享樂園內消費10%小樹點回饋無上限；另於日本高島屋百貨及大丸百貨等通路刷卡購物，也有3.5%小樹點回饋無上限，讓壽星卡友在國外盡情買、開心玩。
台新銀行於7月新推出JCB太陽卡「天天刷/大筆刷」方案，享指定通路最高3.8%台新Point回饋無上限後，今日再開放Apple Pay綁定JCB信用卡服務。此外， 7月31日前新戶獨享日韓消費最高8.8%，完成Apple Pay限時綁定，再抽日本東京商務艙雙人來回機票。
台新銀行說明，至10月31日止，新申辦JCB信用卡，在Apple Pay成功綁定後任刷一筆並完成登錄，除享一次機票抽獎機會；舊戶於Apple Pay綁定任1張台新JCB信用卡，累積消費金額達1萬並完成登錄，同享1次機票抽獎機會；同時完成上述兩項任務者，抽獎機會乘3倍，即每位新戶享最高6次抽獎機會。
不僅如此，現在起，台新JCB卡友也可開啟Apple行動裝置的Apple Wallet APP，點選「簽帳金融卡或信用卡」，再點選「加入其他卡片」，於輸入卡號並完成驗證後，即完成Apple Pay綁定。