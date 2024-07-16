陶喆開唱突激動噴淚！等10年終於官宣「年底將唱回台北」

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「SoulPowerII」巡演至今締造好口碑，台灣樂迷們頻頻敲碗開唱消息，這次開唱城市終於正式官宣，將於年底移師到台北開唱，許多粉絲興奮地在社群上蓋樓，直呼「買起來！」、「坐等台北場，我要圓夢！」「我要哭了！」關於台北站開唱時間日期與場地、售票時間等細節，敬請等待近期公佈相關內容。
陶喆開唱成為票房賣座保證，至今每座城市都是秒殺完售的好成績，南京站為亞洲最大室內體育場，3天一共吸引了近4萬名粉絲到場朝聖，觀眾席裡還有年僅14歲的小妹妹粉絲。而6月畢業季剛過，陶喆也特別選唱〈二十二〉獻給台下學生粉絲，沒想到全場卻「反客為主」，大聲合唱了一整首歌，讓他在台上被這巨大歌聲給深深感動。
相當寵愛歌迷的陶喆，每場都精心選出不同歌曲作為彩蛋，對於演出高度要求的他，每次彩排也會親自走到不同區域的觀眾席，聆聽音場確定每個位置都可以有絕佳的視聽覺饗宴，第三場時，陶喆自嘲「安排了一首非常難唱的歌！」前奏才一下全場立刻響起尖叫聲，原來是催淚情歌〈愛我還是他〉，讓大家聽得如癡如醉，最後一段更展現了陶氏唱腔，高音技巧飆了長達14秒震攝全場。最後安可時他演唱〈愛很簡單〉與大家相約再見，更是一度情緒激動落淚而無法演唱，把麥克風遞給台下樂迷用大合唱完成。