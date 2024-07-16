全家霜淇淋買一送一來了！加碼隱藏優惠「只要19元」：低於5折吃
高溫熱浪席捲全台！全家霜淇淋買一送一優惠終於等到了，自7月19日起至21日限定，全家霜淇淋買1送1，不限口味、支付方式，限時3天爽吃半價霜淇淋，並且緊接著7月22日起，全家網購取貨提早刷會員條碼，送霜淇淋19元優惠券，相當於原價49元的霜淇淋，不到半價只要19元開吃。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家本週末康康五優惠提早曝光，自7月19日起至7月21日限定，全家霜淇淋不限制口味買一送一，並且不指定支付方式，就能爽吃半價霜淇淋。康康五限時3天，還有自有品牌日式綠茶、杜老爺藍莓優格雪糕、桂格指定品項通通買一送一優惠。
全家7月霜淇淋限定口味，攜手「再睡5分鐘」手搖飲料，打造「哈尼午茉綠」及「香芋牛奶」2款霜淇淋全新口味，Fami!ce「哈尼午茉綠霜淇淋」使用台灣綠茶粉、雲林蜂蜜調製，在茉香奶綠的茶風味中還散發蜂蜜香氣；Fami!ce「香芋牛奶霜淇淋」顏色淡雅、吃起來卻是香濃芋頭牛奶的厚實綿密口感，還沒嚐鮮得快趁優惠衝一波！
此外，7月22日起起至7月31日，全家取件主動出示會員條碼或手機號碼，並完成包裹取件即可獲得霜淇淋19元優惠券，原價49元的霜淇淋，特價只要19元開吃，比買一送一更便宜。貼心提醒，一個包裹可獲得一組序號，單筆交易最多提供5組購物金序號，單筆交易取6件包裹建議分次領取。限量30萬組，將於結帳後48小時內發送，可至「全家APP」 ⭢「酷碰券」兌換使用。
並且萊爾富將於明（17）日起至7月21日推出「限時殺5日」活動，包括「大杯醇脆黑糖拿鐵」買一送一優惠，原價65元、特價33元開喝，還有農心爽口海鮮味烏龍麵、味味A香辣海鮮湯麵也通通買1送1；樂法果醋420 mL則享買2送2的優惠。
因應高溫酷暑來臨，萊爾富即起也推出飲料全品項享冰塊杯加購特惠只要10元，消費者可恣意搭配任一飲品加入冰塊杯中，享受親手製作的清涼夏日特調。