巴黎奧運超完整資訊懶人包　比賽項目、特色、台灣選手一次看

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第33屆夏季奧林匹克運動會，又稱2024巴黎奧運將於2024年7月26日至8月11日在法國巴黎舉行，也是法國相隔百年後再次舉辦夏季奧運，運動項目除了在巴黎之外，還會及其周邊如伊夫林、上塞納、塞納-馬恩和聖丹尼舉辦，如奧運會足球賽事會在其它6個城市（波爾多、南特、里昂、聖艾蒂安、尼斯和馬賽）舉行，帆船賽事將在馬賽舉行，衝浪比賽將在大溪地島的提胡波奧舉行。
2024巴黎奧運｜門票購買資訊
本屆奧運門票所有賽事已於 2023 年 11 月 30 日開賣，除了依照往年推出「單項賽事」門票套餐，今年還能購買「每日通行證」，觀眾可以在一天內觀看各項精彩比賽。票價從 85 歐元起，而衝浪賽事則是免費索票。目前還有許多賽事門票可以購買，若想參加開幕式，目前只剩下最貴的套票12,500.00 歐元（含稅）。
什麼是奧運會?
奧運會，是由國際奧林匹克委員會（IOC）組織，每四年舉行一次的全球性多項運動賽事，屬於現代運動會的兩大主要類型之一，另一類是冬季運動會。
奧運的根源可以追溯到古希臘的奧林匹亞，自公元前776年起每四年舉行一次運動競賽和宗教慶典。現代奧運的創始人為法國人皮埃爾·德·庫柏坦（Baron Pierre de Coubertin），他於1896年在希臘雅典成功復興了奧運。
奧運會包含多項廣泛的運動項目，如田徑、游泳、體操、籃球、足球等，涵蓋了水上、陸上、室內外等多種比賽形式。奧運會吸引來自世界各國的運動員參與，象徵著國際友誼和和平。
自1896年首屆現代奧運會以來，它已成為全球最大、最受矚目的綜合性國際體育盛事之一。每屆奧運會都會引入新的運動項目或淘汰一些，以因應世界體育發展的趨勢和需求。
每屆奧運會的主辦城市由國際奧委會透過投票選出，通常提前七年開始籌備，包括興建運動場館、改善城市基礎設施等。奧運會不僅是一場體育盛事，也是推動城市發展和促進國際交流的機會。
什麼是殘奧會?
殘奧會是為殘疾運動員度身打造的國際體育賽事，目的在展現殘疾人的運動才華，促進對他們的理解和支持。這項賽事與奧運會同步舉辦，每四年舉辦一次，通常在奧運會結束後的同一地點舉行。
殘奧會起源於1948年，當時由於第二次世界大戰造成許多士兵受傷，英國斯托克曼德維爾醫院的神經外科醫生路德維格·古特曼博士（Dr. Ludwig Guttmann）發起了一場運動比賽，為戰爭中受傷的士兵提供康復治療。這項比賽後來演變成了殘奧會。
殘奧會包括多種運動項目，如輪椅籃球、盲人足球、坐式排球、輪椅劍擊、田徑和游泳等。運動員根據他們的殘疾程度分為不同類別，以確保比賽的公平性。
這項賽事不僅是殘疾運動員展現運動才華的平台，也是促進社會對殘疾人更加包容和支持的重要推動力。殘奧會強調運動員的能力而非殘疾，並致力透過體育競技提高對殘疾人的認識和尊重。
2024巴黎奧運會｜運動項目
2024奧運會包含多種運動項目，涵蓋了各種體育和運動類型。以下是2024年的奧運會運動項目。
1）水上運動：水上芭蕾，跳水，馬拉松游泳，游泳，水球
2）射箭
3）田徑
4）羽球
5）籃球：籃球，3×3籃球
6）拳擊
7）輕艇：激流迴旋，競速
8）自由車：公路賽，場地賽，小輪車，山地賽
9）馬術：盛裝舞步賽，三日賽，場地障礙賽
10）擊劍
11）曲棍球
12）足球
13）高爾夫
14）體操： 競技體操，韻律體操，彈翻床
15）手球
16）柔道
17）現代五項
18）划船
19）七人制橄欖球
20）帆船
21）射擊
22）衝浪
23）桌球
24）跆拳道
25）網球
26）鐵人三項
27）排球：沙灘排球，室內排球
28）舉重
29）角力
2024巴黎奧運｜新增的運動項目？
1）霹靂舞
霹靂舞比賽項目分為男子個人和女子個人兩個小項，共有 32 名選手參賽。
比賽是選手「一對一制」的面對面對決，運動員必須根據 DJ 的節奏調整他們的動作，並即興發揮，評委根據兩名運動員的場上表現進行評分，得分較高的選手晉級下一輪。
2）滑板
滑板比賽主要有街頭賽及公園賽兩種，街式賽比賽場地為一個模擬城市街道的場地，運動員需要在場地上進行一系列的動作，包括跳躍、翻轉、旋轉等。
碗池賽是滑板的另一個經典比賽項目，比賽場地為一個碗形的場地，同樣也需要在這樣的場地中，完成不同的動作及創意、流暢性。
3）攀岩
奧運攀岩比賽分為速度攀登、抱石、上攀三大項目，速度攀登是一項在 15 公尺高、傾角 5 度的固定路線上進行的比賽，選手以最快的速度到達終點者獲勝。
抱石是一項在 4 － 5 公尺高、多樣化的路線上進行的比賽，選手在沒有繩索的情況下，以最少次數嘗試完成路線者獲勝。
最後上攀是一項在 15 公尺高、難度較高的路線上進行的比賽，選手需在 6 分鐘內攀爬，爬最高的選手獲勝。
4）衝浪
衝浪比賽則是需要選手們在海浪中做出各種高難度的動作，非常具有挑戰和刺激性，2020年時東京奧運會的衝浪比賽也受到了廣泛的關注，成為了奧運會的一大亮點。
2024巴黎奧運｜取消和調整的項目？
1）田徑：取消男子 50 公里競走
2）拳擊：取消男子中量級，並修改了重量級的具體重量
3）輕艇：取消男子和女子 K-1 級 200 米
4）帆船：刪除男子和女子風浪板 RS：X 級，並改為男子和女子風浪板 iQFoil 級；刪除男子和女子雙人艇 470 型，並改為男女混合雙人艇 470 型單獨一個項目，增加男子和女子水翼風箏板。
5）舉重：刪除男子、女子各 2 個小項。
2024巴黎奧運｜台灣會參加的項目及選手
台灣通常以“中華台北”（Chinese Taipei）的名義參加國際體育賽事，包括奧運會。參與的具體運動項目取決於該屆奧運會的正式項目安排以及台灣選手在各項賽事中的表現。
一般來說，中華台北在奧運會中參與的運動項目涵蓋了多個體育領域。
以下是台灣在2024年奧運會參加的運動項目及選手：
1）田徑：楊俊瀚、彭名揚、林昱堂、張博雅
2）游泳：王冠閎、韓安齊
3）桌球：鄭怡靜、簡彤娟、陳思羽、林昀儒、高承睿、莊智淵
4）拳擊：陳念琴、黃筱雯、林郁婷、吳詩儀、賴主恩、甘家葳
5）射擊：楊昆弼、李孟遠、林怡君、劉宛渝、劉恆妤、余艾玟、田家榛、吳佳穎
6）擊劍：陳奕通
7）輕艇：吳少璿、張筑涵（激流）賴冠傑（競速）
8）射箭：雷千瑩、邱意晴、李彩綺、湯智鈞、戴宇軒、林子翔
9）羽球：戴資穎、周天成、李洋、王齊麟、葉宏蔚、李佳馨
10）網球：謝淑薇、曹家宜、詹詠然、詹皓晴
11）舉重：郭婞淳、陳玟卉、方莞靈
12）跆拳道：羅嘉翎
13）霹靂舞：孫振
14）高爾夫：錢珮芸、徐薇淩、俞俊安、潘政琮
15）競技體操：唐嘉鴻、丁華恬
16）柔道：楊勇緯、連珍羚、林真豪
2024巴黎奧運轉播哪裡看？
觀眾可以在中華電信 MOD、愛爾達電視1～3台觀看電視轉播；若用行動平台觀看則可以選擇 Hami Video運動館、ELTA TV 愛爾達電視。
2024巴黎奧運重要日程
- 2024 年 7 月 26 日，奧林匹克運動會開幕式
- 2024 年 8 月 11 日，奧林匹克運動會閉幕式
- 2024年8月28日，帕拉林匹克運動會（殘奧會）開幕式
- 2024年8月28日：帕拉林匹克運動會（殘奧會）閉幕式
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